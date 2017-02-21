罕見！24歲少婦罹子宮內膜癌 切除子宮保命
2017-02-21 19:32
〔記者陳建志／台中報導〕「子宮內膜癌」是熟齡婦人好發疾病，不過南投縣一名廖姓少婦，因肥胖加上月經週期長期異常，22歲就罹患子宮內膜癌，為了保有生育能力，選擇藥物治療暫時痊癒，想不到近來又復發就醫，醫師擔心不儘早治療，恐怕會延誤病情，為了可以陪伴家人享受未來的生命，溝通後同意接受手術，以內視鏡將子宮及骨盆腔淋巴結切除。
亞大醫院婦癌科主任葛裕民表示，這名廖姓少婦罹患多囊性卵巢症候群，BMI高達35.5，屬重度肥胖，且月經週期異常長達6年，在22歲時就發現罹患子宮內膜癌，雖已經育有1子，但因年紀輕希望再拼一個，選擇服用黃體素治療，症狀獲控制暫時痊癒。
葛裕民主任表示，沒想到近來又復發到院求診，為了有更好的治療效果，避免延誤病情，因此建議將子宮切除，患者在經過長考後，為了能陪伴幼子長大，決定鼓起勇氣接受手術，因此由醫療團隊以內視鏡將子宮及骨盆腔淋巴結切除。
葛裕民醫師表示，相關統計發現，「子宮內膜癌」好發年齡平均約55歲，全台每年20至24歲的罹癌案例平均僅約3例，這名患者年僅22歲時就確診，的確是十分罕見的個案。
葛裕民醫師指出，婦女若沒有足夠黃體素讓內膜正常脫落，就容易導致癌化的現象，而多囊性卵巢症候群患者因雌激素分泌過多，造成無法規則排卵，容易有不正常出血，此類患者較易在年紀輕時就罹患子宮內膜癌。
葛裕民醫師因此建議，女性攝取動物性脂肪應適量，並控制體重、多運動，才能減少女性荷爾蒙刺激，降低子宮內膜癌發生。
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