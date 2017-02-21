97歲阿公也做醫美！ 恩主公醫院美容醫學中心開幕

2017-02-21 18:59

〔記者張安蕎／新北報導〕愛美不再只是女生的專利！一名高齡97歲的阿公，動手術清除白內障後，赫然發現臉上的老人斑看得一清二楚，讓他深感困擾，因此主動到三峽恩主公醫院「美容醫學中心」求診，經過雷射治療，一週後斑痕便明顯淡化，讓阿公對現代醫學相當讚嘆。

恩主公醫院美容醫學中心主任王綺嫻表示，美容門診男性比例不斷升高，除了盼改善老人斑的阿公，也有愛好高爾夫球的中年男性，每年固定來做雷射美白，即使皮膚長期曝曬在陽光下，也能比同齡球友看起來更變白、更年輕；門診中也不乏青少年，曾有一名臉上有明顯痘痘的男生，為應付大學面試而求診，透過果酸煥膚，僅兩週便明顯改善臉部紅腫。

恩主公醫學美容中心今天開幕，網羅專業皮膚科及中醫師群，能由內而外照顧民眾的需求，並提供罕見的「美顏針灸」服務，利用如髮絲般微細、僅0.16公釐的美顏針，促進面部血液循環與刺激細胞再生，無論是皺紋、痘疤、臉部下垂、大小臉等各式皮膚雜症，都可經專業醫師量身打造診治計畫。

中醫部針傷科醫師鄭雨虹說，曾有一名20歲男性因臉部痘瘡而喪失自信，透過約3至4次美顏針治療，臉部變不再長出痘痘，且因針口極細，達到無痕美容的效果。