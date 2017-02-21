水庫水位快跌破5成 台南也要轉水情燈號了

因供應農業灌溉，曾文水庫蓄水率已降至5成2左右。（記者吳俊鋒攝）

2017-02-21 18:58

〔記者吳俊鋒／台南報導〕因去年入冬以來，降雨偏少，原本水情燈號仍在正常藍燈的台南地區也「撐不住了」，曾文、南化等重要水庫的蓄水率持續下探，即將跌破5成，23日水情燈號調整為稍緊的綠燈，民眾要有抗旱的準備。

目前曾文水庫水位標高213.32公尺，蓄水率52.18﹪，連同烏山頭水庫，總計有效蓄水量約3億2千萬立方米；供應民生用水為主的南化水庫，水位標高169.74公尺，蓄水率51.74﹪，有效蓄水量4915萬立方米。

去年12月份迄今，累積降雨量僅是歷來同期平均的2成，農曆春節後，水利署就已評估若再無明顯雨勢，23日將調整水情燈號，由藍轉綠，今天下午開會確定。

水利署南區水資源局副局長簡振源表示，其實目前曾文、烏山頭水庫的有效蓄水量與往年平均值差不多，供灌後，預計5月底還有1億立方米，至於南化水庫也在掌握中，民眾不必過度憂心，但一定要力行節約用水。

簡振源說，已與嘉南農田水利會協調，加強一期稻作與春季雜糧的供灌管理；南化水庫方面，單日出水量則控制在43萬立方米以下，全力因應。