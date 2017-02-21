核四封存預算挪用做麵包 地方促查弊

核四廠。（記者林欣漢攝）

2017-02-21 19:41

〔記者林欣漢／貢寮報導〕貢寮核四廠被爆料疑似挪用封存預算做麵包，台電稱地處偏遠才會採購設備自製，當地里長吳勝福質疑，核四員工用台電預算做麵包給長官帶回去或送禮，盈餘、帳目完全不透明，經濟部完全狀況外，要向監察院具名檢舉查金錢流向。

貢寮仁里里長吳勝福表示，貢寮鼎記食品的椰子酥、雙溪海山餅店的蛋糕，都是遠近馳名的糕點，台電財大氣粗，不跟地方採購，也就算了，竟對外宣稱是購置不易才會將廠房改為烘焙坊，貢寮雖然較遠，但也沒台電說的這麼不堪，說法太過離譜。

吳勝福說，核四從前年7月封存至今，全國百姓都認為核四沒人上班，事實上，每天都還有15輛遊覽車送人來上班，正式員工月薪至少8萬元，卻在做麵包、割草、種花，而這筆帳完全沒向上報，「賺的錢何去何從，有無營利，希望監察院好好查。」