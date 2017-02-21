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高市府放寬托兒措施設施補助 歡迎業者申請

勞工局長鄭素玲（左）頒感謝狀給高雄長庚管理部主任劉炎秋（右）。（記者方志賢攝）

2017-02-21  19:33

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄長庚附設幼兒園成立30年，高市勞工局長鄭素玲今率隊拜訪，肯定其友善的托兒環境，解決勞工因工作無法兼顧育兒的問題，她也表示2月市府放寬托兒措施設施補助範圍，歡迎業者申請補助。

鄭素玲表示，高雄市府今年2月7日修正「高雄市雇主提供哺集乳室托兒設施及措施補助辦法」，將雇主設置哺（集）乳室納入補助項目，最高補助1萬元，預計3月開始受理申請。另外也放寬托兒措施補助範圍，而托兒設施、措施的補助，最高補助實支數額的80%，10萬元為上限。

高雄長庚醫院管理處長吳國鳴說，附設幼兒園75年成立至今，照顧超過3000名幼童，醫院每年編列350萬經費，提供員工子女優質的幼兒教育與照顧文化。

長庚醫院護理師林宜樺表示，幼兒園提供臨托及延托服務，她臨時假日要到醫院上班，托兒園安排教師輪值出勤照顧小孩，有時候晚一點下班，也有老師協助照顧。

醫院營養師廖嘉音也說，幼兒園費用較鄰近園所低廉，且醫院還會另給予托兒津貼，減輕許多經濟負擔。員工眷屬林啟昌表示，家中3位小孩接連就讀於長庚幼兒園，能在這麼優質的環境下就讀，實在是非常感謝長庚對於員工的照顧。

鄭素玲強調，女性勞動權益及促進性別平權向來為市府相當關注的議題，105年共有14家業者獲得托兒設施及措施補助，總金額為52萬，今年勞工局向市府多爭取20萬的補助預算，共72萬元，希望能給予積極提供友善職場的雇主實質幫助。

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  • 高雄長庚附設幼兒園成立30年，高市勞工局長鄭素玲今率隊拜訪。（記者方志賢攝）

    高雄長庚附設幼兒園成立30年，高市勞工局長鄭素玲今率隊拜訪。（記者方志賢攝）

  • 高雄長庚附設幼兒園75年成立，提供員工子女優質的幼兒教育與照顧。（記者方志賢攝）

    高雄長庚附設幼兒園75年成立，提供員工子女優質的幼兒教育與照顧。（記者方志賢攝）

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