雙駕駛休息的人算上班？勞動部這樣說……

2017-02-21 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕賞櫻團遊覽車翻覆事故疑與疲勞駕駛有關，交通部研擬要求行程較長的旅遊團採「雙駕駛」。外界好奇若採雙駕駛，在車上休息待命者工時怎麼算？勞動部對此表示，須個案討論，但以航空業例子來看，替換駕駛待命的時間不算工時。

交通部觀光局今宣布，未來研擬限制以遊覽車為交通工具的旅遊產品，若行程時間較長，須安排替換駕駛或雙駕駛，或搭配雙鐵等其他交通工具分攤運輸時間。

相關措施引發旅遊與遊覽車業者反彈，質疑雙駕駛制不可行，執行上的困難包括成本大增、找不到司機等。高雄市遊覽車公會理事長江其興接受《民視》訪問表示，現在不僅遊覽車，包括客運及貨運業都在缺司機，用雙駕駛首先就找不到司機，何況一人開車、一人在車上待命，等於兩人都在上班，有工作超時的疑慮。

針對雙駕駛工時如何認定，勞動部表示，目前仍不清楚交通部的規劃方向，不過若是甲駕駛開到A地、乙駕駛從A地上車接手，那工時就是從此時開始算，這沒有爭議；但若是甲乙兩名駕駛都在出發地上車，甲開到一半給乙接手，其工時認定就必須就個案討論。

另有勞動部官員受訪表示，以航空和輪船業的雙駕駛工時認定來看，去程時乙駕駛未受雇主指揮，通常視為休息時間，不算工時。