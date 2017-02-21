污染未超標不用賠？ 造成實質損害即可求償

2017-02-21 19:01

〔記者楊綿傑／台北報導〕當公害影響生活，導致人身或財產損害時，常可能面臨求助無門的困難，2013年至2014年間發生在雲林的氟化物廢氣污染事件，當時導致多達106位農民的農作受損，雖廠商富喬排放未違法規，但透過環保署公害糾紛處理程序，農民爭取到255萬元賠償金。

環保署自2012年起開辦公害糾紛法律扶助專案，透過稽查之便可完整蒐證，進一步更可協助民眾爭取自己的權益，使損害不再求償無門。環保署管考處長洪淑幸舉雲林虎尾氟化物事件為例，當時導致農民種植之稻米、大蒜在長期累積污染下有葉片乾枯、作物無法結穗，作物品質及收成數量均受影響。

惟目前環保署針對氟化物只有訂定排放管道總量標準，無周界標準，雖富喬排放都符合標準，但農民農作經分析也確實是長期累積後的損害，在公害糾紛處理機制介入之下，裁決富喬應賠償255萬元。

專門處理公害糾紛扶助的律師表示，有些案件的確可能存在業者排放未違反行政法規，行政程序尚無法處罰，但對民眾人身或財產已經造成實際損害的情形，這仍然可以透民事的部分去求償。

洪淑幸也提醒，當發生公害糾紛時，應立即向地方環保機關陳情，並留下稽查紀錄；其次，針對損害部分留下如照片或影音等相關證據；接著可撥打法律扶助電話尋求協助；最後再透過民事訴訟公害糾紛處理程序爭取權益。