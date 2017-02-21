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聞「禽」色變！ 南投豬肉價居高不下

2017-02-21  19:12

〔記者謝介裕／南投報導〕禽流感疫情爆發以來，南投縣豬隻肉品行情一反常態，春節後仍不斷攀升，一度來到每百公斤7500元的高行情，且仍呈現供不應求之勢，惟南投縣農產運銷公司強調，絕對會與民共體時艱，不但生產的加工肉類產品不會調漲，也會設法不讓新鮮肉品出現太大的價格變化，減少民怨發生。

南投縣農產運銷公司係縣內唯一豬隻交易的場所，據統計，全縣養豬場約100場，豬隻約10萬頭，往年農曆春節需求高峰期，豬隻價格上揚，春節過後便會往下探底，今年則不斷攀升，與過去迥然不同。  

南投縣農產運銷公司總經理盧成霖指出，去年1、2月間，平均每天豬隻宰殺頭數不到800頭，價格每百公斤在7000元以下，如今豬隻宰殺頭數多了1成，價格每百公斤7000元起跳，最多來到7500元大關，原因在於禽流感疫情下，民眾對於雞、鴨、鵝等禽肉，多半抱持能不吃就不吃，並以豬肉替代，才導致肉價居高不下，因此，必要時將提高豬隻宰殺量，期達到以量制價目的。

南投縣府衛生局說，為確保民眾食用禽品安全，也聯合農業處、家畜疾病防治所等單位，持續就全縣零售市場、黃昏市場禽肉攤商進行稽查，但並未發現有不法之情事，也呼籲民眾如有食品衛生安全問題及消費疑義時，可洽詢衛生局服務專線049-2231994。

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  • 禽流感疫情下，南投縣豬肉行情不斷攀升，與過去農曆春節過後探底情形，截然不同。（記者謝介裕攝）

    禽流感疫情下，南投縣豬肉行情不斷攀升，與過去農曆春節過後探底情形，截然不同。（記者謝介裕攝）

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