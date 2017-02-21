禁運禁宰造成屠宰場損失 農委會補償1100萬元

2017-02-21 18:31

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會今天指出，防檢局針對禁運禁宰7天，已和屠宰場業者完成協調，預估將給予補償金約1100多萬元。昨晚台南善化確診H5N6、正在檢疫隔離中的的蛋種雞，防檢局目前認定是在台灣感染的。

副主委黃金城指出，今天彰化縣芳苑鄉和雲林縣西螺鎮各一紅羽土雞場確診H5N2高病原性禽流感，而H5N6今天檢出。新竹縣湖口鄉檢出H5N6的棄置雞屍，回追來源場結果尚未出爐。

黃金城今天也再度強調，禁運禁宰排除白肉雞、一日齡雛禽和禽蛋是基於風險管理的原則，經過生物安全考量後才排除。

黃㯖昌也說，禁運禁宰令不能無限上綱到什麼都禁掉，如果連雞蛋都禁了，社會會大亂，只針對土雞、水禽，讓民生經濟衝擊面降到最小。

黃㯖昌說，禁運禁宰後，主動通報案例增，且都是規模較大的禽場，顯示禁運禁宰讓疫情能被發現的目的有達到效果。

疾管署副署長羅一鈞指出，目前還在進行健康監測的9個縣市共549人。其中，台南市官田區水雉園區的工作人員，出現咳嗽症狀，確診黴漿菌感染。

另外，羅一鈞說，還有3人出現呼吸道症狀，包括屠宰場獸醫師、獸醫助理以及屠宰檢查員。獸醫師診斷有肺炎，已採檢，但過年前即有症狀，因此沒有特別認定是H5N6。