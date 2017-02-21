回收物巧變街景藝術 這里住民真有兩把刷子

里長張錦堂（左）與有「風車達人」之稱的69歲盧姓志工，利用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等製作成風車、燈籠，還能當作自行車夜間的照明裝置。（記者何玉華攝）

2017-02-21 18:40

〔記者何玉華／新北報導〕板橋區大豐里社區密集、巷弄交錯沒有公園，里長張錦堂號召志工彩繪牆面，利用回收舊物妝點舊有的彩繪牆面，彩繪牆從平面進化到立體系列，成為民眾拍照打卡的熱門景點，頗具巧思的「音樂牆」，還意外成為學童哼旋律、猜歌名的設施。

張錦堂說，里內志工多才多藝，陳姓志工長期自費彩繪里內巷弄，這一兩個月又花了30多天，獨力完成「櫻花綠野」、「漁村風光」、「海底世界」、「天倫同樂」等主題彩繪牆，長度超過100公尺，新作趣味性更濃，讓民眾有坐在石頭上釣魚、在田野裡放風箏的自然野趣，還有正夯的櫻花季等。

木工專業志工搭配陳姓志工的Q版彩繪，利用廢棄的水管製成許願樹「愛心祈願牆」，張錦堂說，不只美化巷弄空間，里內活動時也會懸掛里民許願卡為活動增溫；廢棄床板改造成顏色絢麗的「音樂牆」，除了掛置植栽，植栽也能當成音符，吸引學生駐足哼旋律、猜歌名。

張錦堂利用回收花器設計的「兩小無猜」，打造盪鞦韆的童趣造景，鞦韆上人物四肢可活動式的安排，常讓經過的里民忍不住停下把玩；而有「風車達人」之稱的盧姓志工，則善用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等製作成風車、燈籠，還能當作自行車夜間的照明裝置，美觀又實用。

廢棄床板改造成的「音樂牆」，能掛植栽也能當五線譜，讓學生玩起哼旋律、猜歌名的遊戲。（記者何玉華攝）

新版的彩繪牆有立體感，讓民眾有釣魚的立體感。（記者何玉華攝）