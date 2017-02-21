| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

回收物巧變街景藝術 這里住民真有兩把刷子

里長張錦堂（左）與有「風車達人」之稱的69歲盧姓志工，利用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等製作成風車、燈籠，還能當作自行車夜間的照明裝置。（記者何玉華攝）

2017-02-21  18:40

〔記者何玉華／新北報導〕板橋區大豐里社區密集、巷弄交錯沒有公園，里長張錦堂號召志工彩繪牆面，利用回收舊物妝點舊有的彩繪牆面，彩繪牆從平面進化到立體系列，成為民眾拍照打卡的熱門景點，頗具巧思的「音樂牆」，還意外成為學童哼旋律、猜歌名的設施。

張錦堂說，里內志工多才多藝，陳姓志工長期自費彩繪里內巷弄，這一兩個月又花了30多天，獨力完成「櫻花綠野」、「漁村風光」、「海底世界」、「天倫同樂」等主題彩繪牆，長度超過100公尺，新作趣味性更濃，讓民眾有坐在石頭上釣魚、在田野裡放風箏的自然野趣，還有正夯的櫻花季等。

木工專業志工搭配陳姓志工的Q版彩繪，利用廢棄的水管製成許願樹「愛心祈願牆」，張錦堂說，不只美化巷弄空間，里內活動時也會懸掛里民許願卡為活動增溫；廢棄床板改造成顏色絢麗的「音樂牆」，除了掛置植栽，植栽也能當成音符，吸引學生駐足哼旋律、猜歌名。

張錦堂利用回收花器設計的「兩小無猜」，打造盪鞦韆的童趣造景，鞦韆上人物四肢可活動式的安排，常讓經過的里民忍不住停下把玩；而有「風車達人」之稱的盧姓志工，則善用回收的寶特瓶、鋁箔罐、燈泡等製作成風車、燈籠，還能當作自行車夜間的照明裝置，美觀又實用。

廢棄床板改造成的「音樂牆」，能掛植栽也能當五線譜，讓學生玩起哼旋律、猜歌名的遊戲。（記者何玉華攝）

新版的彩繪牆有立體感，讓民眾有釣魚的立體感。（記者何玉華攝）

用回收花器設計的「兩小無猜」盪鞦韆，鞦韆上的人物四肢可活動。（記者何玉華攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 回收物 彩繪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：回收物巧變街景藝術 這里住民真有兩把刷子


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.