缺水越演越烈 新北、桃竹4地區3/1起一階限水

水利署召開水情會議。（水利署提供）

2017-02-21 18:17

〔記者楊綿傑／台北報導〕春雨不足已造成數個地區用水持續拉警報！水利署發布最新訊息指出，目前供水情勢最嚴峻的4個地區，包括新北板新、林口、桃園、新竹等，3月1日起水情燈號將轉為代表一階段限水的黃燈，將實施夜間減壓供水及農業用水減供等措施。

利用夜間等離峰及特定時段降低水壓

水利署指出，一階限水是利用夜間等離峰及特定時段降低水壓，提醒位於管線末端或地勢較高地區的民眾儲水備用。同時，公部門及國營企業在澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，則停止使用自來水。

苗中嘉南高 都是水情稍緊的綠燈

水利署下午時召開水情會議，全盤檢討全國水情狀況及燈號轉變，並視未來天氣狀況，進行綜合討論。除了新北板新、林口、桃園及新竹等地區訂於3月1日起實施自來水第一階段限水措施，苗栗、台中、嘉義及台南地區也自2月23日起燈號由藍燈轉為水情稍緊的綠燈，高雄地區維持綠燈。