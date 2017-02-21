中市勞工局推「職涯工作卡」 方便求職者及求才企業
2017-02-21 19:25
〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市就業服務處預計今年下半年推出「職涯工作卡」，內有學經歷及學習紀錄，已獲7家大專院校支持，只要求職者同意，會將學校學習成果放入學習紀錄中，方便求職者及求才企業。
對企業主管而言，五花八門的履歷表放在眼前，不仔細看怕有遺珠之憾，若一一端詳，看得眼睛要脫窗，相當辛苦。
就業服務處表示，基於對求職者求才者的方便考量，因此預計今年下半年推出「職涯工作卡」，目前正在進行最後修改階段，而且已獲得7所大專院校首肯，只要求職者同意，學校就會針對求職者在學校就學相關的資料傳給就業服務處，再整理上職涯工作卡內。
處長傅晶如表示，職涯工作卡上除了有基本資料，如姓名、電話、學歷等，還有工作志願及經歷，如求職者希望的工作項目、工作環境、希望待遇、工作時間及可接受的通勤時間。
工作上還有學習紀錄、職訓訓練成效紀錄、職涯規劃紀錄、就業情形表等欄位，傅晶如表示，這些都涉及個資，要傳給企業時，會徵詢求職者的同意，不見得所有的項目都要傳，如學習紀錄一欄，若求職者不願公開，傳出去的工作卡，則會省略學習紀錄，但有人可能在學校表現相當亮眼，若求職者同意，都可以一一展現在企業主管的眼前。
傅晶如表示，此一職涯工作卡相當清楚，希望推出後，能簡化人資主管在應徵時的流程，讓求職者在進公司大門前，可以不用再「過五關、斬六將」。
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