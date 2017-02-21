| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水 缺水越演越烈 新北、桃竹4地區3/1起一階限水
 首頁 > 生活

限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水

因應石門水庫供水吃緊，供水區3月1日實施一階限水。（記者李容萍攝）

2017-02-21  18:07

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫缺水問題浮上檯面，經濟部水利署今天下午召開「旱災經濟部水利署災害緊急應變小組笫一次工作會議」由水利署署長賴建信主持，會中決議因應桃園、新竹地區從去年12月開始至今年2月降雨量偏低，石門水庫蓄水率約在5成左右，為節約用水，决定桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，3月1日實施第一階段限水（夜間減壓），希望大家節約用水。

水利署北區水資源局表示，實施第一階段限水後，每天從深夜到隔天清晨減壓5％的供水，對多數用水戶不會有影響，但是管線末端或者家中沒有水塔等用戶可能較為不便。

因應石門水庫供水吃緊，供水區3月1日實施一階限水。（記者李容萍攝）

因應石門水庫供水吃緊，供水區3月1日實施一階限水。（記者李容萍攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 一階限水 石門水庫 限水
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.