限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水

因應石門水庫供水吃緊，供水區3月1日實施一階限水。（記者李容萍攝）

2017-02-21 18:07

〔記者李容萍／桃園報導〕石門水庫缺水問題浮上檯面，經濟部水利署今天下午召開「旱災經濟部水利署災害緊急應變小組笫一次工作會議」由水利署署長賴建信主持，會中決議因應桃園、新竹地區從去年12月開始至今年2月降雨量偏低，石門水庫蓄水率約在5成左右，為節約用水，决定桃園、板新、新竹地區水情燈號自3月1日起轉為「黃燈」，3月1日實施第一階段限水（夜間減壓），希望大家節約用水。

水利署北區水資源局表示，實施第一階段限水後，每天從深夜到隔天清晨減壓5％的供水，對多數用水戶不會有影響，但是管線末端或者家中沒有水塔等用戶可能較為不便。

因應石門水庫供水吃緊，供水區3月1日實施一階限水。（記者李容萍攝）