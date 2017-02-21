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回應部落訴求 山川琉璃吊橋3月起雙向進出

山川琉璃吊橋。（記者羅欣貞攝）

2017-02-21  18:23

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣山川琉璃吊橋開放之初，縣府曾經規畫雙向輪流進出，但至今仍是瑪家端進、三地門端出，本月地方連續2次抗議，認為單向進出對兩端居民不盡公平；縣府經研議，預定最快3月1日起雙向進出，細部規畫最近會再進一步討論。

山川琉璃吊橋民國104年12月開放，試營運的3個月吸引26萬3374人次參觀，105年4月16日正式營運採收費制度，至年底累計69萬5214人次參觀，週末假日平均4、5000人次以上。

附近部落居民近日組成自救會，認為吊橋開放後影響部落生活環境，帶來噪音、廢氣，且遊客未留在部落消費，希望縣府能夠開放雙向進出，對兩端部落比較公平。

屏縣府觀傳處長黃建嘉表示，經過工作會議討論，預定最快3月1日起推動雙向進出，不過，仍須以遊客的安全為主要考量，到時要規畫為兩端輪流隔月、隔週或隔日進出，還是兩端均可進出，由工作人員雙邊管制，輪流放人上橋等方式，最近還要進一步研議。

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