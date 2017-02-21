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海洋污染拉警報 嬌生擬停售塑膠軸棉花棒

2017-02-21  19:15

〔即時新聞／綜合報導〕全球最大醫療器材製造商嬌生集團（Johnson&Johnson）近日宣布將在全球半數以上的地區停售塑膠軸棉花棒，以減少塑膠產品對海洋的污染；嬌生在英國地區的棉花棒工廠12日已將棉花棒的塑膠軸全面改用紙質代替。

綜合媒體報導，嬌生近日宣布將在全球半數以上的地區停售塑膠軸棉花棒，以減少塑膠產品對海洋的污染；嬌生集團行銷部經理費南（Niamh Finan）表示，「我們正積極推動把棉花棒的塑膠軸改用紙軸取代；嬌生會不斷改良產品，以追求環保、友善環境、永續發展」。嬌生在英國地區的棉花棒工廠12日已全面停產塑膠軸棉花棒。

法國去年7月20日已通過法案，決定於2020年元旦起，法國將全面禁售含有塑膠類的棉花棒。英國海洋保護協會則指出，棉花棒是英國去年在海灘最常被發現的廢棄物之一，若改用可以自然分解的紙軸棉花棒，就能減少對海洋的污染。聯合國去年並曾提出警告，指出塑膠產品已經對人類健康與海洋環境生態構成了嚴重的威脅。

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  • 嬌生集團近日宣布將在全球半數以上的地區停售塑膠軸棉花棒，以減少塑膠產品對海洋的污染。（圖擷取自Mail Online）

    嬌生集團近日宣布將在全球半數以上的地區停售塑膠軸棉花棒，以減少塑膠產品對海洋的污染。（圖擷取自Mail Online）

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