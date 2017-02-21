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機捷鋼軌出現裂縫 賀陳旦：不影響試營運

行政院長林全（左）、交通部長賀陳旦（右）21日赴立院列席報告並備詢。（記者黃耀徵攝）

2017-02-21  18:32

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場捷運18日發現鋼軌斷裂，交通部長賀陳旦今（21）日在立法院備詢時強調，道岔的鋼軌有一處2至5公厘的「小裂縫」，不算是「斷裂」，不會影響到試營運，今晚也會做根本性的解決。

桃捷公司巡檢人員18日在作例行性維修保養工作時，發現林口站到山鼻站間的緊急避難車站，有一處道岔和鋼軌界接鋼材，有2到5毫米的鋼軌裂縫，桃捷公司也在今天證實此事，並表示，初步判定為物理現象，不影響試營運，也將於今晚盡速換軌。

綜合媒體報導，賀陳旦今天在立法院受質詢時強調，非「斷裂」而是「小裂縫」，且經過緊急處置後，試營運沒有問題，其它地方經檢查後也並無問題，今晚會盡快做根本性的解決。

國民黨立委林為洲仍提出質疑，指可能是材料不對，目前試營運人數不多，難保正式營運後是否出事；賀陳旦對此強調，絕不會輕忽此事，並全面檢視這項狀況，就他初步了解，沒有材質上的問題，除了高鐵局跟桃捷以外，也會請第3者來驗證。

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相關關鍵字： 桃園 機場捷運 裂縫 賀陳旦 鋼軌裂縫
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