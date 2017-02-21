中橫白沙橋復建單孔隧道貫通 11月底可望通車

兩座橋梁因應地形差異採取不同建置工法，2號橋屬「背拉單跨斜張橋」，長度97.6公尺。（記者王峻祺攝）

2017-02-21 18:36

［記者王峻祺／花蓮報導］崩坍慘重的台8線中橫公路白沙橋路段，歷經多次颱風中斷交通，公路總局決定「棄線改道」，自104年11月進行「白沙橋災害路段復建工程」後，全長172.4公尺的單孔隧道，終於在上週六正式貫通，工程進度將接續興建鋼拱橋，預計今年11月底就能完工通車。

總工程經費3億3千1百75萬元的「白沙橋災害路段復建工程」，將原白沙橋路線改線至立霧溪對岸，貫穿山頭後，新建隧道銜接兩側「單跨鋼拱橋」、「背拉丹跨斜張橋」，避開坍滑災害路段，降低落石及坍方意外。

白沙橋復建工程歷經1年多，單孔隧道順利於上週六貫通，11月底即將完工的新公路，將穿越溪床並繞過地質敏感地帶，除徹底避開原災害危險路段，更可有效解決交通壅塞等問題。

公路總局第四區養護工程處長廖吳章說，兩座橋梁因應地形差異採取不同建置工法，1號橋屬「單跨鋼拱橋」，長約110公尺，2號橋則為97.6公尺的「背拉單跨斜張橋」，橋寬9.5公尺，加上隧道及前後路面長度，預計總施工逾500公尺。

洛韶工務段長張宇博說，白沙橋路段岩盤脆弱，風災後多次造成用路人行車疑慮，為防範大型災害再度發生，公路總局長時間進行工程細項審查，經討論後，決定「捨棄」易坍路段，執行長期改善復建方案，避免再因颱風豪雨造成便道路基流失。

秀林鄉公所表示，白沙橋路段每到颱風必會中斷道路，嚴重影響當地居民的民生運輸補給，更直接衝擊富世村、西寶及天祥等地的觀光農產收益，期待新公路完工後，將可改善現有困境，讓村民不再因斷路而被迫受困深山。