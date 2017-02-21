岡山焚化爐處理費翻兩翻 地方要求回饋金一起漲
〔記者蘇福男／岡山報導〕岡山焚化爐事業廢棄物處理費翻倍漲，但地方回饋金10幾年來不動如山，去年焚化爐因接連故障，少燒4萬多公噸垃圾，導致回饋金短少900萬元，岡山各區里長今天要求代營運的台糖公司善意回饋地方。
岡山焚化爐於2001年啟用，產權屬於高市環保局，委託台糖公司代營運，目前每年約處理30萬公噸垃圾量，台糖每年提撥近4000萬元回饋金，回饋岡山、路竹、永安等區里，回饋金額視各里距離焚化爐遠近而有不同。
其中，岡山區本洲、協和、前峰、壽峰、灣裡和路竹區北嶺、永安區維新里，因距離焚化爐較近，分得其中8成的回饋金，每個里每年約有400、500萬元；岡山區公所分到1成，另1成則由岡山區28個里平分，金額與核心7里相差約30倍。
由於岡山焚化爐事業廢棄物處理費，已由每公噸1400元調漲為2800元，但地方回饋金仍維持每公噸200元，去年又因焚化爐狀況連連，只處理24萬公噸垃圾，導致回饋金嚴重縮水，招致岡山各區里長不滿，今天由立委邱志偉、劉世芳出面召開協調會。
岡山里長聯誼會主席陳永成不滿地指出，事業廢棄物處理費調漲未知會地方，價差也未納入回饋金，反而由台糖和環保局朋分，他要求回饋金每公噸提高到400元，部分里長則主張回饋辦法已不合時宜應修改。
岡山資源回收廠廠長吳家安表示，焚化爐去年爐況不佳、經常故障，已要求台糖儘速改善；台糖工安環保處處長李世明坦承，焚化爐因設備老舊、狀況連連，他代表公司向地方致歉，今年將投入1.6億元經費改善設備；台糖環保事業營運中心主任蔡振村表示，今年將努力達成30萬公噸處理量目標。
劉世芳和邱志偉指出，事業廢棄物處理費調漲，但地方回饋金仍維持每公噸200元不變，確實不合理，回饋辦法有賴議員在議會提案修訂，另要求台糖在1個月內提出善意的回饋作法。
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