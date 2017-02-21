發現大屯火山岩漿庫 學者：未達爆發風險區
台北市大屯火山群下方20公里首度被觀測證實存在岩漿庫，大小約1/4個台北市。（資料照，記者方賓照攝）
〔記者吳柏緯／台北報導〕台北市大屯火山群下方20公里首度被觀測證實存在岩漿庫，大小約1/4個台北市，消息一出不少民眾擔心火山會爆發，危及生命財產。對此地質學者表示，這項研究只是確認大屯火山群的岩漿庫位置，與火山會不會噴發無關，民眾不需太過恐慌。
中央地質調查所曾經長時間進行大屯火山群的地質調查與觀測，綜合近十年的調查報告後，將大屯火山群歸納為「休眠的活火山」。地調所前所長林朝宗表示，過去的調查已經證實大屯火山群下方有岩漿庫，但是深度、廣度都不清楚，這次林正洪的研究結果，則是首度確認了岩漿庫的具體位置。
中央大學地球科學系教授馬國鳳認為，這項發現將為研究大屯火山群提出更多的資料與證據。她表示，藉由分析岩漿庫的活動，科學家將可更清楚了解大屯火山是一個逐步退化或活躍的火山。
這項調查結果讓不少民眾擔心大屯火山群恐會爆發，屆時台北盆地首當其衝。不過林朝宗呼籲民眾不需太過恐慌。林朝宗以國外的活火山為例，活動頻繁或有噴發可能的火山，岩漿庫大概都在距離地表5公里的位置，大屯火山群的岩漿庫位在地表下20公里，要流到距離地表5公里的「風險區」，恐要超過千年，因此確認岩漿庫的位置後，反而讓民眾可以更安心的生活。
馬國鳳則認為大眾對於活火山的定義不夠了解才會造成恐慌，事實上活火山並沒有這麼可怕。她舉例，日本的富士山、箱根山都是活火山，但仍吸引不少遊客前往泡湯。另外像是鹿兒島的櫻島火山也時常在噴發，但是當地居民已經習慣並找出一套和平共處的方式。
她指出，活火山的噴發週期可能是幾十年到上千年不等，因此不要看到「活」就緊張焦慮。目前大屯山火山群並沒有活躍的跡象，而且火山爆發前大多有預警，例如地震。
氣象局長辛在勤也說，目前並無觀測到岩漿流向地表，導致地殼形變型，短期內不用擔心，氣象局也會持續監測。
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標題：發現大屯火山岩漿庫 學者：未達爆發風險區
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