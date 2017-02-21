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磨合6年 大台中建築師公會正式成立

2017-02-21  17:44

〔記者張菁雅／台中報導〕台中縣市合併升格邁入第6年，原台中縣、台中市建築師公會去年底合併為「大台中建築師公會」，今天舉行第1屆理監事就職典禮。理事長鄭明裕表示，該公會將成為市府的專業後盾，未來也將成立國際交流委員會，往外發展。

原台中縣、市建築師公會分別有120位、520位會員，分別由陳人忠、鄭明裕擔任理事長，去年底合併為大台中建築師公會，並選出第1屆理監事及理事長，今天正式就職，在台中市副市長林陵三的見證下，由原縣市公會幹部將印信交接給新任理事長鄭明裕。

林陵三表示，過去台中市7期重劃區是建築師的「競技場」，很多建築師在這裡留下高、美、精的作品，未來台中不只7期，鐵路高架化後，市府將在車站周邊的干城、舊建國市場一帶推動「大車站計畫」，是建築師可發揮的空間，期待藉由建築師的巧手，讓車站周邊匯集高品質建築物。

鄭明裕則表示，台中縣市合併升格已一段時間，民間團體成功合併的不多，原縣、市建築師公會在工作、文化上有差異，經歷長時間磨合，終於合併完成，將在既有的基礎上繼續前進，做為市府的專業後盾，成為都市發展的支柱；此外，公會也將積極與國際交流，推行南進、西進，把餅做大；未來也將持續關懷社會弱勢、公安議題，擔負起社會責任。

都發局指出，為配合2018台中花博，加速城市綠美化，市府特別與大台中建築師公會合作研擬「台中市宜居建築設計及鼓勵回饋辦法」，藉此讓台中市容煥然一新。

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  • 在副市長林陵三（右2）監交下，大台中建築師公會理事長鄭明裕（右1）接下印信。（記者張菁雅攝）

    在副市長林陵三（右2）監交下，大台中建築師公會理事長鄭明裕（右1）接下印信。（記者張菁雅攝）

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