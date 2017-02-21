護理之家打造紓壓花台 方便輪椅長者種菜賞花
2017-02-21 17:48
門諾壽豐護理之家推廣園藝治療多年，去年底還邀請到園藝治療師郭毓仁授課，針對長輩身體狀況進行課程設計，並客製化打造3座銀髮族專用的「紓壓花台」。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］傳統園藝治療曾受各安養機構歡迎，但受限長輩膝蓋退化、雙腳無力及無法深蹲彎腰等因素，推廣限制較多，花蓮門諾醫院壽豐分院護理之家進階打造「紓壓花台」，提高花台高度及寬度，方便長者坐在輪椅上也能種菜、灑水，體驗園藝樂趣。
門諾壽豐護理之家推廣園藝治療多年，去年底還邀請到園藝治療師郭毓仁授課，針對長輩身體狀況進行課程設計，並客製化打造3座銀髮族專用的「紓壓花台」，盼讓行動不便長者，也能親手拿起鏟子，種下屬於自己的蔬菜菜、花苗。
「坐輪椅也能種菜！」高齡80歲的周奶奶說，符合輪椅高度的花台設計，不用再讓大家深蹲、彎腰，加上又長又寬的平台，還可拿著灑水器自由來回澆水，相當便利，目前已期待花卉綻放，盼能吸引蝴蝶一同賞花。
護理長江筱蕙說，長者在種植花菜過程中，能夠放鬆身心，藉著陪伴植物成長，從中獲取成就感，3座量身打造的花台，完全配合輪椅高度，方便長輩坐著就能鬆土、挖洞及種花，另外花台桌腳還裝設輪軸，假使天氣不好，也可推進室內，增加便利性。
江筱蕙說，「園藝治療」對於老人安養、失智症照護均有正面幫助，將能顯著提高注意力，並減緩疼痛感及舒緩壓力，目前所有照服員及志工都必須定期上課，盼能提高服務品質，為長者找到更適性發展的舞台。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 醫療新知》北醫老鼠實驗發現 紅藜可防大腸癌前期病變
- 中市議員贈書青年 鼓勵參與公共事務
- 花東鐵路雙軌化可行性研究 國發會通過
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家
- 7高階警官交接就任 桃園交大隊長六都最年輕
- 平鎮-捷運永寧站 709公車24日上路
- 禽場加設圍網 補助374場
- 銓敘部版年改草案 最快下月送立院
- （影音）鄭進一首攻蛋 4歲幼女跳韓女團舞催票
- 馬英九被控教唆洩密案 下午2點辯論
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 無名男屍卡大寮區排水溝鐵柵欄 疑遭沖刷而下
- 南蘇丹饑荒 500萬人餓肚子
- 告別檢座人生！彰檢「食安雙煞」 鄭智文當律師去
- 對川普的看法？ 北韓民眾：沒興趣了解美國事務
- 中職》林書逸、潘萣翔猛打 中信輕取富邦
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 新北市長人選 賴神中意吳秉叡
- 擁槍遇警上門跳樓逃 警追緝中在逃4男
- EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂
- 故事》中央研究院的院徽之謎
- NBA》離開尼克？ 甜瓜：先看新球隊有什麼計劃
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 金正男遺體爆爭奪 大馬遣精銳部隊駐太平間「守屍」
- 巨型野貓年殺千隻獵物 澳洲要消滅200萬貓口
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 摯友揭密！金正男「嚮往平凡、與北韓保持距離...」
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- 產婦羊水破了 警車開道護送
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- （影音）愛貓彎腳走路太可愛 陳喬恩笑歪
- 彭斯：川普盼北約各國年底前增防衛經費
- 當菜籃族也很時尚！孫芸芸美腳踩超市
- 孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王
- 自由廣場》雲林，讚！
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：護理之家打造紓壓花台 方便輪椅長者種菜賞花
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分