護理之家打造紓壓花台 方便輪椅長者種菜賞花

門諾壽豐護理之家推廣園藝治療多年，去年底還邀請到園藝治療師郭毓仁授課，針對長輩身體狀況進行課程設計，並客製化打造3座銀髮族專用的「紓壓花台」。（記者王峻祺攝）

2017-02-21 17:48

［記者王峻祺／花蓮報導］傳統園藝治療曾受各安養機構歡迎，但受限長輩膝蓋退化、雙腳無力及無法深蹲彎腰等因素，推廣限制較多，花蓮門諾醫院壽豐分院護理之家進階打造「紓壓花台」，提高花台高度及寬度，方便長者坐在輪椅上也能種菜、灑水，體驗園藝樂趣。

門諾壽豐護理之家推廣園藝治療多年，去年底還邀請到園藝治療師郭毓仁授課，針對長輩身體狀況進行課程設計，並客製化打造3座銀髮族專用的「紓壓花台」，盼讓行動不便長者，也能親手拿起鏟子，種下屬於自己的蔬菜菜、花苗。

「坐輪椅也能種菜！」高齡80歲的周奶奶說，符合輪椅高度的花台設計，不用再讓大家深蹲、彎腰，加上又長又寬的平台，還可拿著灑水器自由來回澆水，相當便利，目前已期待花卉綻放，盼能吸引蝴蝶一同賞花。

護理長江筱蕙說，長者在種植花菜過程中，能夠放鬆身心，藉著陪伴植物成長，從中獲取成就感，3座量身打造的花台，完全配合輪椅高度，方便長輩坐著就能鬆土、挖洞及種花，另外花台桌腳還裝設輪軸，假使天氣不好，也可推進室內，增加便利性。

江筱蕙說，「園藝治療」對於老人安養、失智症照護均有正面幫助，將能顯著提高注意力，並減緩疼痛感及舒緩壓力，目前所有照服員及志工都必須定期上課，盼能提高服務品質，為長者找到更適性發展的舞台。