缺水 東山咖啡豆今年產量不樂觀

缺水多時，已屆花期的東山咖啡卻遲未開花，農民表示，再不下雨，如果又碰上寒流，今年咖啡豆產量恐不樂觀。（記者王涵平攝）

2017-02-21 18:37

［記者王涵平／台南報導］缺水多時，已屆花期的東山咖啡卻遲未開花，農民表示，再不下雨，如果又碰上寒流，今年咖啡豆產量恐不樂觀。

東山咖啡樹種植面積約120公頃，年產量約60公噸，前年因咖啡蠹蟲防治成果不錯，又未碰上災害，尚未日曬曬乾的咖啡生豆價格每台斤約70元，曬乾的生豆每公斤700元，由於價格連年看漲，種植面積也有增加趨勢，不少農民開始整理閒置的山坡地，或是在現有檳榔林種植咖啡樹。

不過，去年因開花期碰上霸王寒流，剛要開花的花苞就被凍死，咖啡豆大輛減產，農民陳瑩如種植1公頃多的咖啡樹，前年的生豆產量還有1300多公斤，去年僅剩300多公斤，減產幅度高達7成。

今年眼看咖啡樹花期已屆，卻因遲遲未見下雨，咖啡樹的花苞寥寥可數，甚至咖啡蠹蟲也伺機而動，陳瑩如表示，近日雖有下雨的跡象，卻又傳強烈寒流來襲，如果寒流一來，花苞可能開花的機會也沒了。

不過，近年來積極推動農村小旅行的李子園社區，逐漸建立自有品牌的咖啡豆，不少遊客慕名而來，在水源較充足的咖啡園已見咖啡樹開花。