政院中部聯合中心推觀光年曆 介紹中彰投苗景點

行政院中部聯合服務中心推出觀光年曆，介紹中彰投苗景點，民眾可上網下載。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-21 19:12

〔記者蘇金鳳／台中報導〕今年有多個連續假期，為了提高民眾對國民旅遊的興趣，行政院中部聯合服務中心特推出樂「中彰投苗，樂ＧＯ中台灣的2017觀光年曆」，內文有介紹4縣市12條體驗旅遊路線及8大黃金遊程，民眾可上服務中心的網頁查詢下載。

今年除了有228的4天連假，4月還有清明節連線，5月有端午節連節，緊接著就有2個月的暑假，國人將會計畫出國或者在國內旅遊。

行政院中部聯合服務中心副執行長湯火聖表示，中彰投苗有很多很棒的景點，而今年有多個連假，為讓民眾留在國內旅遊，特介紹民眾好的景點，服務中心推出「中彰投苗，樂ＧＯ中台灣的2017觀光年曆」，但因經費有限，印製不多，已分送給4縣市的觀旅局處。

此一年曆，內文介紹4縣市每一個月會辦的活動，如台中市3月就會有媽祖出巡，而5、6月彰化就會舉辦龍舟賽等，9月的日月潭萬人泳渡。

中辦還替民眾規劃12條體驗旅遊路線一日遊及五日遊的8大黃金遊程，像一日遊可到台中后里展開「雙馬追風」，樂器饗宴一日遊，可到張連昌薩克斯風博物館，再到月眉糖廠，吃完午餐，就可至后里馬場及后里鐵馬道等，遊程可讓民眾自由選擇。

副執行長湯火聖表示，中部有很多地方很好玩，而且每一個月都有大型活動，因此特製作此一觀光年曆，由於印製不多，因此請民眾上行政院中部聯合服務中心的網頁來下載行程，也呼籲民眾現今有週休二日，可以出來走走。