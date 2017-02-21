高英如小型聯合國 瑞士兄妹第一次上學就拿金牌

2017-02-21 17:51

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高英工商像個小型聯合國，新住民子女臥虎藏龍，瑞士籍賀約翰、賀婷娜兄妹第一次上學，就聯手拿下世界青少年創客發明展台灣選拔賽金牌；鍾淑宇是汽車科唯一女生，也是父親的好幫手，畢業後要回越南當「黑手」。

高英工商新住民子女共有222名，分別來自越南、印尼、菲律賓、柬埔寨、泰國、瑞士、日本、緬甸、荷蘭、馬來西亞等10個國家，又以越南87人最多。

就讀資訊科賀約翰與廣告設計科的妹妹賀婷娜，聯手研發「隨身防駝背裝置」，奪下2016 IEYI世界青少年創客發明展暨台灣選拔賽金牌、第3屆來恩盃全國資訊能力暨創意應用專題競賽第1名。很難想像，高英是這對兄妹就讀的第一所學校。

賀約翰的父親是軟體設計師，20年前跟妻子連袂來台工作，賀約翰、賀婷娜在台灣出生，但一直在家自學，賀約翰從小耳濡目染，對資訊、電子工程有興趣，興起上學念頭。

賀約翰說，父母向來鼓勵他們主動摸索有興趣的事，上學後曾對升旗等活動不適應，但很快就習慣，這次參賽由妹妹設計模型，他則研發改善坐姿的裝置，一起拿獎很開心，將繼續升學。

汽車科2年級鍾淑宇是班上唯一女生，她說國中技藝學程時，想了解開機車行的父親行業而選了動力機械，沒想到引發興趣，現在是店內小幫手，只要修好機車聽到客人回應「謝謝」，就覺得開心。

經常返回越南的她發現，在越南機車滿街跑，機車店卻不多，覺得市場潛力很大，在父親鼓勵下，畢業後會先到越南學習母語，再挑選適當地點發揮所長。