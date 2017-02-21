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新款手繪板 用一般紙張做筆記、畫圖可存成數位檔

現場民眾試用Bamboo Slate，完全不用適應，立即可完成即興創作數位化。（記者陳炳宏攝）

2017-02-21  17:53

〔記者陳炳宏／台北報導〕想要保有書寫觸感，又要把內容數位化，現在不用昂貴又笨重的平版電腦也能做到了。

觸控技術大廠Wacom，今天在台推出新一代數位板產品，除了強調觸控感應已經提升到8192階，可感應任何細微手腕力道外，也針對喜歡以筆書寫、作畫的用戶，推出Bamboo Slate智慧手寫版，使用者只需直接在傳統紙張書或繪圖，其筆跡可同步到智慧裝置上，一次最多同步百頁筆記，提供另一種數位化管道。

Wacom表示，Bamboo Slate其設計就是要彌合紙本與數位輸入的落差，讓使用者在傳統紙張上即可發揮創意，並隨時捕捉乍現的靈感、同步到雲端。

此外，Wacom也推出付費版雲端服務，可在數秒內把百頁的手寫筆記，轉換成文字檔。

現場民眾試用Bamboo Slate，完全不用適應，立即可完成即興創作數位化。（記者陳炳宏攝）

插畫家藍勝傑Blue流，試用採用Pro Pen2，8192階壓力感應繪圖版Intuos Pro一週，直說好細緻，輕輕畫整個力道感覺完全不一樣，幾乎回到手繪感覺。（記者陳炳宏攝）

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