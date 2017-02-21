鍾凱翔化瓦楞紙為神奇 動保觀念成為紙雕靈魂
2017-02-21 17:32
〔記者蘇孟娟／台中報導〕東海大學美術系學生鍾凱翔能「化瓦楞紙為神奇」！瓦楞紙在他的巧手下，不消多時便能變化製成各式紙雕猛獸，鍾凱翔創作「鹿首」、「犀角」等作品，突顯人類欲望威脅動物生存權，盼傳達保育意識，他的作品目前正在大墩文化中心展出。
鍾凱翔童年時就對動物情有獨鍾，愛看動物圖鑑，愛動物摺紙，中學時進化到自製動物紙模型，一次他去逛昆蟲店時，突然靈感一來想製作昆蟲模型，因手邊沒有素材，只好就便拿著店內的瓦楞紙，折出了一隻仿生螳螂，由於瓦楞紙的支撐性強、色澤自然又能隨手取得，開啟他利用瓦楞紙為創作素材之路。
鍾凱翔的成名之作，是3年前利用瓦楞紙創作身體大小比例1：1的鋼鐵人，甚至被鋼鐵人本尊小勞勃道尼分享在臉書，而名噪一時。
但事實上，鍾凱翔多只創作跟動物有關的作品，早期他製作寫實仿生的動物紙雕，只用瓦楞紙，卻能製作出栩栩如生的動物百態；之後他全力轉創作能呈現動物肌肉線條的作品，強調動物的野性與作品張力，近來他的創作風格更多了社會反思。
包括創作高200公分的「鹿首」、「犀角」系列作品，就是因為常有人獵鹿取首掛在牆上炫耀或取犀牛角等，人類因為自己的欲望，傷害了動物的生存權，他利用系列創作提出生態反思，盼傳達保育觀。
大墩文化中心即日起到3月8日推出鍾凱翔的創作個展，邀民眾一起認識他的紙上世界。
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