包裝好的水果拆開重挑 網友痛批女奧客太扯

有民眾對賣場裡包好的水果疑似不滿意，竟直接將架上早已包裝好的盒裝水果拆開來挑選，並放入同一箱帶走。（圖擷自爆廢公社）

2017-02-21 19:28

〔即時新聞／綜合報導〕有民眾對賣場裡包好的水果疑似不滿意，竟直接將架上早已包裝好的盒裝水果拆開來挑選，並放入同一箱帶走，誇張行徑讓目擊網友拍下PO網，引發議論。

網友今下午在《爆廢公社》PO出一名婦人在好市多內挑選水果的影片，只見影片中的婦人將盒裝水果區不同盒的水果一一打開拿出，並集中置入到其中一盒，但在該區明明有寫著「為維護水果品質請勿挑選更換」的警示標語。據網友指出，這名婦人拆了至少兩三盒，且挑完自己要的後還沒有把其他的整理好，行徑十分誇張。

該文PO出後引發一陣熱議，不少網友表示「不意外」，因為「還蠻常看到有這樣的人」，也有人質疑，自己拼重量都不同了，若賣場人員看到肯定會制止！也有人批評這樣做真是丟臉、沒品，「超想拿奇異果塞她嘴巴」等。