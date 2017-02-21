春雷大雨點小 濁水溪「只減少蒸發量」

春雷乍響但降雨卻不明顯，集集攔河堰沙洲乾涸到龜裂，像是在對老天爺喊渴。（記者劉濱銓攝）

2017-02-21 17:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕春雷乍響降雨卻不豐，濁水溪近2個月未見雨勢，雖昨下午降下些許春雨，但乾涸的大地依然無法止渴，集集攔河堰管理中心表示，降雨並未對上游水庫或溪流帶來明顯進帳，最多「只減少蒸發量」，由於預估未來春雨並不樂觀，現階段最重要還是節約用水。

集管中心說，目前彰化、雲林農田水利會仍值插秧的需水期，攔河堰每天供應下游40CMS（每秒立方公尺），照目前濁水溪天然入流約24CMS，不足的部分就由日月潭、霧社水庫供應，而現在2座水庫庫容分別為92％、61％，供水尚無虞，而下月中旬春耕結束，可望減緩較大的用水需求，水情或許能較為舒緩。