台南美術館施工進度超前 原市警局外牆由紅轉黃
2017-02-21 17:37
南美館當代館遮陽頂棚鋼構吊裝完成。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］台南市美術館去年11月動工興建，整體進度超前1.51%，當代館碎型遮陽頂鋼構吊裝完成，因施工工序繁瑣，工程進度稍微落後，原市警局紅色的外牆，則配合近現代館工程，逐漸由紅轉黃，市長賴清德今天前會視察，要求工程於明年7月如期如質完工。而視察期間有喜鵲飛過，也讓賴清德露出笑容說，他第一次到議會定期大會接受質詢時，有議員認為台南缺乏重大建設，他兩任留下的重大建設，用這種方式向市民感謝。
台南市美術館當代館位於國定古蹟原台南地方法院對面，為原公11地下停車場所在地，當代館地下2層地上5層，主體以鋼構造為主，碎型的遮陽頂棚鋼構V型支柱及屋頂遮陽棚架已組立定位完成，下方主體鋼構將接續分區施工。鋼結構設計為營造盒子堆疊的概念，1至5層主體鋼構採樓板逐層內縮，每個空間旋轉不同角度，幾乎沒有任何空間是相同重複的。地下停車場則新增176支柱子，加強防震系數。
近現代館位於國立台灣文學館對面，原址為台南市警察局，也是市定古蹟「原台南警察署」，許多市民印象中的原市警局紅磚外牆，配合工程，將逐步呈現出古蹟原本的土黃色。
賴清德今天與南美館籌備委員會召集人陳輝東及文化局長葉澤山等人前往視察工程進度，賴市長要求南美館如期如質完工，成為台南市最重要的藝術地標建築。
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