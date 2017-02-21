畢業即可就業 認明iCAP標章背書

設計師林麗華（左起）、陳怡帆、洪韻茹、林兆玲參加獲得iCAP認證的職能課程，提升職場競爭力，還有助繼續深造。（圖：全球頂尖國際認證公司提供）

2017-02-21 17:28

〔記者黃邦平／台北報導〕許多企業常抱怨證照無用、學用落差，勞動力發展署推出「iCAP」標章，鼓勵訓練單位推出因應市場人力需求的訓練課程，培養產業需要的人才，目前已經有82門課程。

例如實踐大學主動探詢業界需要，設計了「外銷針織服裝打版師」職能課程，讓大三以上學生參加，課程包括專業打版、打樣，學員有能力執行基本打版與打樣、也能與樣品師溝通修改版型，與成衣產業順利接軌，畢業即就業，課程推出第2年，就吸引企業先到學校搶人才。

此外，像全球頂尖國際認證公司最近也推出課程，結訓即可取得「形象造型國際培訓師認證課程」資格證明，除了提升就業力，還與英國美容工會合作，進修可抵學分，也可取得169國工作簽證。

勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長游明鑫表示，一般訓練課程往往選定了訓練科目與教材，就都用同一套方式訓練人力，這種模式通常只能選擇「最大公約數」，有了基礎能力，卻不著墨在專精項目，不見得符合產業的需要。

「iCAP」是要求訓練單位先分析產業要求的人才需要什麼樣的能力，決定課程要培育什麼樣的人才後，依據政府公告的職能基準或透過職能分析方法，經過A（分析）、D（設計）、D（發展）、I（實施）、E（評量）等5大階段發展課程。

游明鑫說，這樣的課程貼近需求，但上起課來也比較辛苦，且需要的人才能力標準也會不斷進步，因此取得「iCAP」認證也只有3年效力，目前已有82門課程取得標章，都公告在職能發展應用平台。