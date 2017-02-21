網友約砲慘被神回「這句」 鄉民笑瘋紛紛效法

2017-02-21 18:32

〔即時新聞／綜合報導〕因應競爭激烈，不少飯店業者為了搶客，都會與網路訂房系統APP合作，並創作簡單好記的slogan增加客人印象，但有網友利用交友APP，在對方約砲時詢問：「找飯店？」，當對方答應說好的時候，卻立馬補一句：「trivago」，讓對方一秒爆氣離開，後勁超強的神回覆讓網友笑到不行。

不少訂房網站為了加強顧客印象，各家除不定時祭出優惠外，還會創作簡易好洗腦的slogan加強網友印象，增加搜尋及訂房率，但一名網友就利用知名網路訂房軟體，捉弄一名在交友軟體上約砲的男子，對方一開始問：「約嗎？」，網友隨即回應：「找飯店？」，對方以為真的約成了要在飯店見面，還認真回覆：「可以」，沒想到下一秒該網友神回：「trivago」，讓對方惱羞秒按離開，超展開約砲鬧劇笑翻不少網友，更紛紛上交友網站效法捉弄他人。

不少網友留言：「笑到不行，還有旋律」、「想腮你頭殼」、「在醫院噴笑，被以為掛精神科了啦」、「神煩的哈哈哈哈」、「乾害我坐過站」、「你的圖片怎麼有聲音」