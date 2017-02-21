OPEN台南1999 獲頒贈「2017智慧城市創新應用獎」

台南市副市長張政源（右）代表接受總統蔡英文（左）頒獎。（南市研考會提供）

2017-02-21 17:42

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府首度參加由台北電腦公會主辦的「2017智慧城市展」，以「OPEN台南1999計畫」主題，獲得「智慧城市創新應用獎」，今天智慧城市展開幕典禮，副市長張政源代表接受總統蔡英文頒獎，將台南智慧便民創新成果完整呈現。

南市研考會表示，今年國內共有85件作品參賽，南市一路過關斬將進入決賽，最後入選優勝作品，並獲邀參加「2017智慧城市論壇暨展覽」，今日至24日在台北世貿中心設置「台南願景館」，展現智慧科技服務供全國民眾體驗。

研考會表示，OPEN台南1999，不僅將派工案件公佈在主題網供民眾查詢，並打破傳統電話服務模式，提供更便利即時的多元通報管道，包括1999主題網及OPEN台南1999 APP都能通報，同時也公開應用程式介面項目（API），供民眾作數據分析或其他加值應用，目前已帶動民間開發3個派工APP，完成公私協力通報。

「智慧城市儀表板」及市政導覽APP「市府洽公小幫手」，則是透過在市府大樓內佈建的900個Beacon，運用微定位技術進行室內導航，導引民眾輕鬆到達目的地，並提供適時的洽公資訊。

研考會表示，台南願景館展出內容豐富多元，包括沙崙綠能科學城建構為智慧生態城市，以及與遠傳公司、台灣大哥大合作4G智慧城市計畫成果，展現「Smart city，Quality life」。

台南市與遠傳電信自104年攜手推動4G智慧城市旗艦計畫，涵括「智慧雲端」、「智慧防災」、「智慧交通」、「智慧學習」、「智慧健康」、「智慧觀光」六大領域運用。此外，與台灣大哥大合作聚焦發展的「智慧影音」與「智慧微商務」，包括在地新農人品牌打造推廣及台南縮時攝影等。