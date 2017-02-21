感恩高鐵嘉義站贈票 小學生扮電音三太子演出

孩子們演出電音三太子。（記者林宜樟攝）

2017-02-21 16:49

〔記者林宜樟／嘉義報導〕高鐵嘉義站贊助台南市北門區文山、雙春、蚵寮、錦湖四間國小的學生台北一日遊車票，為了表達謝意，學生們今天在出發前展現所長，文山國小學生演出「電音三太子」，雙春國小則以口琴吹奏「月亮代表我的心」、「西風的話」，再由蚵寮國小及錦湖國小帶來的舞蹈及爵士鼓表演，孩子們熱情的演出，獲得不少遊客讚賞。

台南市文山國小校長謝辰育說，參加活動的學校位於偏鄉漁村，許多學生出自新住民家庭或隔代教養家庭，因為經濟不佳，少有機會搭乘高鐵出遊，感謝台灣高鐵贊助，讓偏鄉孩童體驗高鐵的舒適與便捷。

高鐵嘉義站長毛家鵬表示，小朋友們的熱情為車站帶來活力，台灣高鐵將持續秉持善盡企業社會責任的精神，鼓勵孩子們築夢踏實，成長後也幫助有需要的人。