興大、堪薩斯州立大學 簽訂獸醫學士跨國雙聯學位
2017-02-21 16:39
〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學與美國堪薩斯州立大學簽訂全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位，學生在興大就讀2年，再前往美國讀1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校的獸醫學位，同時兼具台、美兩國獸醫師執照考照資格，增加學生的國際觀及競爭力。
中興大學指出，美國堪薩斯州立大學獸醫學院開辦的是學士後獸醫學位，中興大學也是第一所與堪薩斯州立大學簽訂自大學部直接連接學士後獸醫雙聯學位的大學，21日由興大校長薛富盛、堪薩斯州立大學獸醫學院院長Tammy Beckham等人完成簽約儀式。
興大獸醫學院院長周濟眾表示，美國50州僅有30個獸醫學院，且美國獸醫為學士後4年制，一般美國學生至少須大學4年加上學士後4年才能讀完學位，加上因競爭激烈，大學畢業生往往需要工作1至2年才進得了獸醫學院，興大這次與對方簽訂的雙聯學位優勢是，讓國內學生有機會最快在7年時間內，就有機會比美國學生花更短的時間拿到美國及台灣的雙獸醫學位。
周濟眾指出，興大獸醫系學生只要在國內修習2年，大二以上就能申請，通過堪薩斯州立大學面試後，即能赴美就讀1年預科教育，補足美國本地生申請獸醫學位所需的學分，再讀4年獸醫學院課程，就能獲校獸醫學位並兼具兩國獸醫師考照資格。
周濟眾指出，首屆赴美學生已完成面試，共有4名學生獲錄取，預計8月可赴美求學，學費由學生自付，1年約5萬美金。
包括林祐萱、吳萱薇、王禹心及賴勃宇均獲面試通過，4人均是大二生，因從小對動物有興趣選擇讀獸醫，林祐萱說，興大獸醫也要讀5年，能提早出國求學，加上只要多讀2年，就有機會取得美國獸醫執照，感覺十分有競爭力，對未來十分期待。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 大屯山岩漿庫引地震、怪聲 4年前水溫飆升燙死老翁
- 血汗餐廳！實習生離職 竟遭求償59萬元
- 醫療新知》北醫老鼠實驗發現 紅藜可防大腸癌前期病變
- 中市議員贈書青年 鼓勵參與公共事務
- 花東鐵路雙軌化可行性研究 國發會通過
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 熬過父癌逝母中風 女歌手赴印度出家
- 7高階警官交接就任 桃園交大隊長六都最年輕
- 平鎮-捷運永寧站 709公車24日上路
- 禽場加設圍網 補助374場
- 銓敘部版年改草案 最快下月送立院
- （影音）鄭進一首攻蛋 4歲幼女跳韓女團舞催票
- 馬英九被控教唆洩密案 下午2點辯論
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 無名男屍卡大寮區排水溝鐵柵欄 疑遭沖刷而下
- 南蘇丹饑荒 500萬人餓肚子
- 告別檢座人生！彰檢「食安雙煞」 鄭智文當律師去
- 對川普的看法？ 北韓民眾：沒興趣了解美國事務
- 中職》林書逸、潘萣翔猛打 中信輕取富邦
- 宋青陽亞冬運 「滑」到第9
- 新北市長人選 賴神中意吳秉叡
- 擁槍遇警上門跳樓逃 警追緝中在逃4男
- EXO香港開唱險釀意外 LAY遭襲擊玻璃瓶直落頭頂
- 故事》中央研究院的院徽之謎
- NBA》離開尼克？ 甜瓜：先看新球隊有什麼計劃
- 〈下班做什麼〉吹吹印度（瘋）
- 金正男遺體爆爭奪 大馬遣精銳部隊駐太平間「守屍」
- 巨型野貓年殺千隻獵物 澳洲要消滅200萬貓口
- 44％民眾︰一例一休弊大於利
- 台日職對抗賽 場外較「靚」
- 摯友揭密！金正男「嚮往平凡、與北韓保持距離...」
- 大膽島昆蟲 驚見7新種
- 台南民宅失火 4人一度受困幸被即時救出
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- 產婦羊水破了 警車開道護送
- 竹苗水情吃緊 恐一階段限水
- （影音）愛貓彎腳走路太可愛 陳喬恩笑歪
- 彭斯：川普盼北約各國年底前增防衛經費
- 當菜籃族也很時尚！孫芸芸美腳踩超市
- 孔侑都輸惹！朴寶劍身價漲2億奪廣告王
- 自由廣場》雲林，讚！
- 劉奕兒淚別高鳴阿公 陳珮騏以義孫女叩首
- 稻香市場變長照基地 民眾盼保留超市
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：興大、堪薩斯州立大學 簽訂獸醫學士跨國雙聯學位
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分