興大、堪薩斯州立大學 簽訂獸醫學士跨國雙聯學位

2017-02-21 16:39

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學與美國堪薩斯州立大學簽訂全台首創的獸醫學士跨國雙聯學位，學生在興大就讀2年，再前往美國讀1年預科教育及4年獸醫專業學院教育，即可獲得兩校的獸醫學位，同時兼具台、美兩國獸醫師執照考照資格，增加學生的國際觀及競爭力。

中興大學指出，美國堪薩斯州立大學獸醫學院開辦的是學士後獸醫學位，中興大學也是第一所與堪薩斯州立大學簽訂自大學部直接連接學士後獸醫雙聯學位的大學，21日由興大校長薛富盛、堪薩斯州立大學獸醫學院院長Tammy Beckham等人完成簽約儀式。

興大獸醫學院院長周濟眾表示，美國50州僅有30個獸醫學院，且美國獸醫為學士後4年制，一般美國學生至少須大學4年加上學士後4年才能讀完學位，加上因競爭激烈，大學畢業生往往需要工作1至2年才進得了獸醫學院，興大這次與對方簽訂的雙聯學位優勢是，讓國內學生有機會最快在7年時間內，就有機會比美國學生花更短的時間拿到美國及台灣的雙獸醫學位。

周濟眾指出，興大獸醫系學生只要在國內修習2年，大二以上就能申請，通過堪薩斯州立大學面試後，即能赴美就讀1年預科教育，補足美國本地生申請獸醫學位所需的學分，再讀4年獸醫學院課程，就能獲校獸醫學位並兼具兩國獸醫師考照資格。

周濟眾指出，首屆赴美學生已完成面試，共有4名學生獲錄取，預計8月可赴美求學，學費由學生自付，1年約5萬美金。

包括林祐萱、吳萱薇、王禹心及賴勃宇均獲面試通過，4人均是大二生，因從小對動物有興趣選擇讀獸醫，林祐萱說，興大獸醫也要讀5年，能提早出國求學，加上只要多讀2年，就有機會取得美國獸醫執照，感覺十分有競爭力，對未來十分期待。