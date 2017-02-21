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擊敗傳藝中心？故宮「塔位」置物箱讓網友崩潰

有網友揶揄故宮博物院的置物區儼如靈骨塔位。（圖擷自爆料公社）

2017-02-21  17:10

〔即時新聞／綜合報導〕一名王姓網友在臉書社團《爆料公社》貼出國立故宮博物院的置物箱區照片，但這區既視感實在太強烈，若沒有放置告示牌標明「寄物」服務，還以為是放骨灰罈的靈骨塔櫃，讓該名網友揶揄：「輸人不輸陣，咱國家級的廳館怎麼可以輸傳藝～」

王姓網友在《爆料公社》指出，當他參訪故宮博物院時，卻發現置物間的設計儼然就是靈骨塔位！不論是設計感還是編號設計的位置，搭配一旁的神明像，不說的話，完全不會讓人想到這會是置物箱，讓網友大傻眼。

不少網友紛紛留言：「長的是放撿的～正方的是放燒的阿～」、「以為是置物櫃，原來是塔位呀！」、「請問有面海靠山的嗎」、「這應該跟傳藝中心是同一家公司設計的」、「寄一次20萬，終身進出免手續費！」、「好莊嚴啊，只是放個包包或東西，為何要這麼氣派呢？」；但也有網友說：「撇開像什麼的不談，這工藝確實很優美。」

有網友揶揄故宮博物院的置物區儼如靈骨塔位。（圖擷自爆料公社）

有網友揶揄故宮博物院的置物區儼如靈骨塔位。（圖擷自爆料公社）

有網友揶揄故宮博物院的置物區儼如靈骨塔位。（圖擷自爆料公社）

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