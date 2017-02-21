台北花博農民市集 台農57號番薯1000份免費品嘗
2017-02-21 16:59
台農57號烤地瓜，口感香甜綿 。（記者聶瑋齡攝）
〔記者聶瑋齡／台北報導〕台北花博農民市集將於本週六（25日）舉辦「水林2017番薯專區推廣二部曲」活動，今在北市府舉行宣傳記者會，並邀請到「水林鄉辦桌大廚總鋪師」的阿益師到現場介紹番薯創意料理。
雲林縣水林鄉鄉長陳怡帆說，水林鄉種地瓜的面積近1000公頃，占全台地瓜總產量的五分之一，地瓜香甜可口，主產紅肉地瓜台農57號與黃肉地瓜台農66號。鄉長並說，地瓜料理中最喜歡吃烤地瓜，濃密的蜜汁帶點焦糖味，吃不完可以冷凍，在夏天就像是吃地瓜冰淇淋。
主廚阿益師現場介紹了地瓜的料理，有養生地瓜雞湯、鮮奶炒地瓜、墨西哥地瓜卷、海鮮地瓜濃湯、日式鮮蝦地瓜球、義式烤地瓜及冰烤地瓜等創意料理，並說烤地瓜的方式很簡單，地瓜買回家約放幾天再烤，香甜綿的地瓜就會烤出來，用烤箱溫度200度烤40分鐘即可。
北市產業發展局局長林崇傑局長表示，這次與雲林水林鄉合作推廣水林的黃金蕃薯，讓市民在台北就可以買到在地滋味。台北市農會配合水林地瓜銷售，即日起在市農會萬隆門市、復興南路的蔬果小舖、假日營業的建國花市（2月18至19日）和花博農民市集共4個銷售據點，準備共5千斤的蕃薯，以一袋50元（2斤裝），再買1送1的價格促銷。
另外，2月25日在台北花博農民市集開幕當天，水林鄉公所準備了炸蕃薯1000份、烤蕃薯500份；台北市農會準備蕃薯小餐包300份、蕃薯塔300份供民眾現場試吃。台北花博農民市集營業時間為每週六日早上10點至晚上6點。
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