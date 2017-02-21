駁拼裝車釀禍 業者喊冤：「台灣沒有拼裝車！」

2017-02-21 17:44

〔即時新聞／綜合報導〕蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆，造成33死悲劇，許多人質疑「拼裝車」問題，不過今天（21日）全國遊覽車工會出面喊冤，「台灣沒有拼裝車！」

綜合媒體報導，交通部今天與業者舉辦「客車製造流程說明會」，其中全國遊覽車工會代表江其興表示，許多人質疑台灣遊覽車大多「進口底盤，台灣裝潢」，但其實台灣大型車打造行業，最近幾年受到先進國家肯定，且世界知名品牌的遊覽車，都是「組裝」而成，不該用「拼裝車」打翻遊覽車業。

他還強調，「台灣沒有拼裝車！」在路上跑的遊覽車都是政府檢驗合格，也經過車輛安全檢驗，都是合法經營，最應該被檢討的問題是司機工時過長。

此外，車輛安全審驗中心執行長周維果也強調，台灣技術層級已獲世界肯定，目前已外銷到日本、韓國及香港等地。他補充，台灣車輛檢查也比照歐盟，需經過5項測試並申請執照再出售。