靜宜大學文化體驗營 培養溝通及國際行動力

高中生參加第二外語高中職生日語文化體驗營，開心穿和服。（記者張軒哲攝）

2017-02-21 16:34

〔記者張軒哲／台中報導〕第二外語時代來臨！教育部「第二外語高中職生日語、西語文化體驗營」於靜宜大學舉行，由日本太鼓與舞蹈及西班牙佛朗明哥表演揭開序幕，吸引來自全國約110位高中職學與會。三天二夜的研習營，安排語言教學，搭配文化體驗，藉由歌謠、影片及音樂、飲食文化及動漫等生動課程，協助高中生提升第二外語能力與學習興趣，培養溝通及國際行動力。

靜宜大學副校長溫嘉憲指出，全球化競爭，外語能力是與世界接軌重要途徑！為讓不能出國的學生具國際視野，校方積極吸引各國交換生進入靜宜，105年境外生達2100多人，透過交流、互動，建立多元文化及國際化的學習環境。

負責承辦第二外語體驗營的日文系主任李偉煌表示，為激發學員學習日語及日本文化的興趣，特別規劃生活日語、手創文物、日本料理、茶道、和服等課程，也加入受歡迎的日本動漫及歌謠等創作體驗活動。營隊的另一個特色是學生均通過日語檢定，全程由具堅強日文實力的學長姐擔任輔導員，在課堂指導專業知識、課後分享日文學習經驗，不僅提升學習動機，也鼓勵同學以日語做生涯規劃。

西文系主任林姿如說，藉由西語文化體驗營，帶領學員認識西班牙語文、風俗民情、舞蹈藝術、西語電影、音樂及飲食文化。參加日文營隊的靜修女中高三高婕語說，三天二夜的課程中，令她印象深刻的是動漫模仿創作與茶道體驗課程，不僅學習到日本文化相關知識，也能提早瞭解大學校園環境與生活。