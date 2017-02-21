| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
限水囉！石門水庫供水區 3/1實施一階限水 缺水越演越烈 新北、桃竹4地區3/1起一階限水
 首頁 > 生活

確診低病原病毒 5萬隻土雞暫逃撲殺

2017-02-21  16:17

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今又撲殺3萬4000隻紅羽土雞，另一場原本排定明天撲殺土雞場，確診感染低病原病毒，5萬隻土雞暫逃撲殺命運，禽農鬆了一口氣。

雲林縣動植物防疫所人員及國軍今天又前往西螺鎮一處染病禽場進行撲殺作業，防疫所技正鄭安國表示，雲林目前驗出21場H5案例場，共預防性撲殺20場，其中一場為低病原性病毒，需觀察疫情發展。

林姓禽農表示，他的2處禽舍日前突然出現雞隻異常死亡，結果都驗出H5陽性反應，其中一場3萬4000隻今天撲殺，扣除政府補助，損失約200萬元。

鄭安國表示，目前尚有4場送驗中，包括2場雞場，鵝、鴨各1場請禽農謹慎防疫。

廣告
  • 雲林縣今天再撲殺3萬4000隻土雞。（記者林國賢攝）

    雲林縣今天再撲殺3萬4000隻土雞。（記者林國賢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 低病原 撲殺 病毒 禽流感
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：確診低病原病毒 5萬隻土雞暫逃撲殺


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.