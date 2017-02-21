確診低病原病毒 5萬隻土雞暫逃撲殺

2017-02-21 16:17

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣今又撲殺3萬4000隻紅羽土雞，另一場原本排定明天撲殺土雞場，確診感染低病原病毒，5萬隻土雞暫逃撲殺命運，禽農鬆了一口氣。

雲林縣動植物防疫所人員及國軍今天又前往西螺鎮一處染病禽場進行撲殺作業，防疫所技正鄭安國表示，雲林目前驗出21場H5案例場，共預防性撲殺20場，其中一場為低病原性病毒，需觀察疫情發展。

林姓禽農表示，他的2處禽舍日前突然出現雞隻異常死亡，結果都驗出H5陽性反應，其中一場3萬4000隻今天撲殺，扣除政府補助，損失約200萬元。

鄭安國表示，目前尚有4場送驗中，包括2場雞場，鵝、鴨各1場請禽農謹慎防疫。