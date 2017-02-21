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醫療新知》北醫老鼠實驗發現 紅藜可防大腸癌前期病變

2017-02-21  16:12

〔記者林惠琴／台北報導〕台北醫學大學營養學院保健營養學系最新發現，在動物實驗上，台灣紅藜可能具有預防大腸癌前期病變的效果！

台北醫學大學保健營養學系副教授施純光指導研究生李芷薇，針對「台灣紅藜對大腸癌進展之預防效果」進行動物實驗，將大鼠分為未誘發大腸癌，餵食標準動物飼料的「正常組」，以及注射大腸癌誘發劑，並分別於飼料中加入0%、5%、10%、20%台灣紅藜的「誘發組」、「低劑量台灣紅藜組」、「中劑量台灣紅藜組」與「高劑量台灣紅藜組」。

實驗執行10週後，取老鼠大腸組織分析發現，攝食台灣紅藜的大腸癌病鼠，各項大腸癌前期病變指標顯著改變，包含抑制異常腺窩病灶數量、增加抗氧化酵素的活性，以及調控細胞增生與凋亡相關蛋白的表現量等，顯示可能抑制大腸癌前期病變的生成。

台灣紅藜是國內特有原生作物，施純光指出，透過這次研究發現，可能因為含有高量膳食纖維，加上具有酚類化合物等植物活性成分，進而可能預防大腸癌前期病變，影響其致癌過程，目前也已計畫將此一成果發表於國際學術期刊。

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  • 台灣紅藜是國內特有原生作物。（信豐農場提供）

    台灣紅藜是國內特有原生作物。（信豐農場提供）

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