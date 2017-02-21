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台南路邊停車首創智慧收費 即時提供格位資訊

2017-02-21  16:27

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市與台南應用科技大學、宏碁公司透過產、官、學合作，應用智慧城市與物聯網的概念，已在永康區正南五街開發完成路邊停車收費自動化設施，是全國首創的智慧創新路邊停車計費設施。

交通局表示，未來在這裡停車，路邊停車系統可偵測車牌號碼，每一停車格旁都設有1台繳費機，民眾只要將車子停進車格內，系統即會自動偵測車牌，將資訊送進資料庫，紀錄車子進出時間，不必再靠人工收費，也不會拿到停車繳費單，只要有電子票證即可現場付款，或是事後到超商繳費，可說是全國首創的智慧創新路邊停車計費模式。

市府規劃永康區正南五街約16個停車格位作為實驗域，期盼這項智慧城市實驗性計畫能與台南智慧城市計畫更緊密結合，發揮跨域創新功效，讓市民獲得便利的停車環境。

交通局表示，營運後除可減少開單人力外，也透過大數據分析了解車位周轉率，提供路邊即時剩餘格位資訊給駕駛人，減少車輛市區繞駛及降低碳排放量，並提供駕駛人多元付費機制，使台南朝智慧城市邁進一大步。

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  • 台南市正南五街成為智慧路邊停車計費系統示範區域，將不再需要停車管理員逐車開單。（記者洪瑞琴攝）

    台南市正南五街成為智慧路邊停車計費系統示範區域，將不再需要停車管理員逐車開單。（記者洪瑞琴攝）

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