日本攝影師用超人英雄玩具 拍出10張有趣情境照

星際大戰與貓，有種不同的衝突感。（圖擷取自boredpanda）

2017-02-22 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本攝影師Hot.kenobi利用超人英雄玩具，拍出一張張有趣的情境照片，不管是蜘蛛人吐絲飛翔、或是超人們拿著寶貝球抓寶，特殊的情境引人發笑。

▲蝙蝠俠VS李小龍，到底誰會贏呢？（圖擷取自boredpanda）

《boredpanda》就整理出10張逗趣的超人玩具動作照片，有些照片甚至可以展現英雄們的自身個性，一張蝙蝠俠VS李小龍更讓人覺得十分新鮮。Hot.kenobi的Instagram也有不少粉絲追蹤，希望能第一時間看到這些令人發噱的英雄情境照片。

▲為了地球環境的著想，超人跟蝙蝠俠比賽誰能會先把鐵鋁罐壓扁。（圖擷取自boredpanda）

▲綠巨人浩克也參加打擊鐵鋁罐的比賽。（圖擷取自boredpanda）

▲蜘蛛人當然也不甘示弱，使出吐絲絕招輕鬆將罐子壓扁並穿洞。（圖擷取自boredpanda）

▲照片中美國隊長被其他超人挾持，原本的美國隊長盾牌被當成CD放進唱盤中。（圖擷取自boredpanda）

▲美國隊長被其他的英雄拋飛。（圖擷取自boredpanda）

▲蟻人被人類追逐。（圖擷取自boredpanda）

▲鋼鐵人與美國隊長用盾牌躲雨。（圖擷取自boredpanda）