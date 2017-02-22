| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

日本攝影師用超人英雄玩具 拍出10張有趣情境照

星際大戰與貓，有種不同的衝突感。（圖擷取自boredpanda）

2017-02-22  10:00

〔即時新聞／綜合報導〕日本攝影師Hot.kenobi利用超人英雄玩具，拍出一張張有趣的情境照片，不管是蜘蛛人吐絲飛翔、或是超人們拿著寶貝球抓寶，特殊的情境引人發笑。

▲蝙蝠俠VS李小龍，到底誰會贏呢？（圖擷取自boredpanda）

《boredpanda》就整理出10張逗趣的超人玩具動作照片，有些照片甚至可以展現英雄們的自身個性，一張蝙蝠俠VS李小龍更讓人覺得十分新鮮。Hot.kenobi的Instagram也有不少粉絲追蹤，希望能第一時間看到這些令人發噱的英雄情境照片。

▲為了地球環境的著想，超人跟蝙蝠俠比賽誰能會先把鐵鋁罐壓扁。（圖擷取自boredpanda）

▲綠巨人浩克也參加打擊鐵鋁罐的比賽。（圖擷取自boredpanda）

▲蜘蛛人當然也不甘示弱，使出吐絲絕招輕鬆將罐子壓扁並穿洞。（圖擷取自boredpanda）

▲照片中美國隊長被其他超人挾持，原本的美國隊長盾牌被當成CD放進唱盤中。（圖擷取自boredpanda）

▲美國隊長被其他的英雄拋飛。（圖擷取自boredpanda）

▲蟻人被人類追逐。（圖擷取自boredpanda）

▲鋼鐵人與美國隊長用盾牌躲雨。（圖擷取自boredpanda）

搭上寶可夢話題，鋼鐵人跟美國隊長也可以拿寶貝球抓皮卡丘。（圖擷取自boredpanda）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： boredpanda Hot.kenobi Instagram 搜奇 漫威 網搜 英雄 超人 趣聞
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤咖哩雞蛋捲
花椰菜迷你漢堡球
奶油花生巧克力餅乾
豬排這樣炸才好吃！
轉寄

標題：日本攝影師用超人英雄玩具 拍出10張有趣情境照


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月22日‧星期三‧丁酉年正月廿六日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.