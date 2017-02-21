日本京都研究園區 與中科結為姊妹園區

中科管理局與日本唯一的民營科學園區日本京都研究園區結為姊妹市。（記者蘇金鳳攝）

2017-02-21 16:38

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局今日與日本京都研究園區簽署合作備忘錄，成為中科第12個姊妹園區，由中科管理局長陳銘煌與日本京都研究園區社長松尾一哉進行簽約，科技部次長陳德新、台灣科學園區公會理事長沈國榮、中科產學訓協會理事長李秉乾則擔任見證人。

陳銘煌表示，日本跟中科經貿關係密切，中科從進口日本科技相關產品為816億台幣，佔33%，較前年成長121%，中科出口到日本去年則有212億元台幣，佔中科總出口的8.2%，較前年成長14.7%。

陳銘煌表示，日本京都研究園區的園內，有一處1000年文化資產，特在園區中央設展示保護設施，中科可進行文資保護的交流。

科技部次長陳德新表示，中科園區逐年成長，而京都研究園區是日本第一座民營的科學園區，對舊有文化的保存，值得學習，跟中科結為姊妹園區，讓中科多一個國際上朋友。

日本京都研究園區社長松尾一哉表示，京研園區是日本唯一一個民間營業的科學園區，是以創新為出發的園區，很高興與中科成為姊妹園區。

台灣科學園區公會理事長沈國榮則建議，日本京都研究園區已跟竹科與中科都成為姊妹園區，不要忘了跟南科再結為姊妹園區。

中科產學訓協會理事長李秉乾表示，中科與日本京都研園區，除了產業交流，也可進行人力培訓的連結。

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