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台東197縣道未修復 居民希望有條安全回家的路

197縣道仍有多處災修工程待施作。（記者張存薇攝）

2017-02-21  15:36

［記者張存薇／台東報導］台東縣197縣道在去年9、10月連續風災、豪雨侵襲，共有45處道路掏空或邊坡流失，迄今未修復，居民希望「有一條安全回家的路」，縣府建設處指出，中央已同意補助1點43億元災修經費，預計3月發包。

建設處指出，197縣道是泥岩地質，又位在斷層帶上，下大雨後更易發生崩坍或掏空的情況，目前全線以可通行為原則，有行車危險處已做好緊急補強或做臨時支撐，並設三角錐警示，災修工程正委外測量設計中，3月可發包。

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  • 197縣道仍有多處災修工程待施作。（記者張存薇攝）

    197縣道仍有多處災修工程待施作。（記者張存薇攝）

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