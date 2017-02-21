北投溫泉泡腳池 試辦延長至晚間8時

北投復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉三大泡腳池於2月14日至4月14日試辦延長開放時間 。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-21 15:38

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池開放使用後廣受好評， 產業局為使所有市民都能感受泡腳池的樂趣，已於今年2月14日至4月14日，試辦平日開園時間延長至晚間8時。

產業局為服務泡湯民眾，規劃兩條小資行程，提供小資上班族們在下班後來到北投，跟著小資行程輕鬆遊北投，在新北投捷運站新開幕的新北投文創天地享受美食、挑選伴手禮，並前往三處泡腳池進行燒足浴，促進血液循環，釋放壓力，從北投帶回滿滿的幸福感。

小資星光美食路線，由新北投捷運站出發至新北投文創天地品嚐在地好滋味，在文創天地購買美食伴手禮，路線緊接泉源公園、復興公園泡腳池體驗溫暖的燒足浴，天然溫泉的享受帶走壓力與疲勞。另一路線為小資星光約會路線，遊星北投美食商圈為旅遊起點至硫磺谷泡腳池，然後到陽明山文化大學情人坡與北投吳氏宗祠夜景廣場欣賞夜景。

此外，在泡燒足浴時民眾能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，位於膝蓋上緣2寸外側邊緣的梁丘，按壓方式以大拇指按壓，數123然後放開，增加血液循環、促進新陳代謝。