| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台中破損水管完成焊接 預計下午6點提前放水 巴基斯坦再傳自殺攻擊 法院前引爆炸彈
 首頁 > 生活

北投溫泉泡腳池 試辦延長至晚間8時

北投復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉三大泡腳池於2月14日至4月14日試辦延長開放時間 。（記者聶瑋齡攝）

2017-02-21  15:38

〔記者聶瑋齡／台北報導〕北投區復興公園、泉源公園及硫磺谷溫泉泡腳池開放使用後廣受好評， 產業局為使所有市民都能感受泡腳池的樂趣，已於今年2月14日至4月14日，試辦平日開園時間延長至晚間8時。

產業局為服務泡湯民眾，規劃兩條小資行程，提供小資上班族們在下班後來到北投，跟著小資行程輕鬆遊北投，在新北投捷運站新開幕的新北投文創天地享受美食、挑選伴手禮，並前往三處泡腳池進行燒足浴，促進血液循環，釋放壓力，從北投帶回滿滿的幸福感。

小資星光美食路線，由新北投捷運站出發至新北投文創天地品嚐在地好滋味，在文創天地購買美食伴手禮，路線緊接泉源公園、復興公園泡腳池體驗溫暖的燒足浴，天然溫泉的享受帶走壓力與疲勞。另一路線為小資星光約會路線，遊星北投美食商圈為旅遊起點至硫磺谷泡腳池，然後到陽明山文化大學情人坡與北投吳氏宗祠夜景廣場欣賞夜景。

此外，在泡燒足浴時民眾能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，位於膝蓋上緣2寸外側邊緣的梁丘，按壓方式以大拇指按壓，數123然後放開，增加血液循環、促進新陳代謝。

廣告
  • 在泡燒足浴時民眾能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，增加血液循環、促進新陳代謝。（記者聶瑋齡攝）

    在泡燒足浴時民眾能搭配膝蓋部位的自主按摩經絡，增加血液循環、促進新陳代謝。（記者聶瑋齡攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 北投溫泉 泡腳池
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧日式燒肉
清爽餐✧苦瓜什錦炒
滷味✧五香紅棗雞翅
蒸出Ｑ彈包子饅頭！
轉寄

標題：北投溫泉泡腳池 試辦延長至晚間8時


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月21日‧星期二‧丁酉年正月廿五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.