駁拼裝車污名 業者：工法精細到位才是重點

2017-02-21 15:37

［記者劉婉君／台南報導］蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻覆造成嚴重傷亡，各界對遊覽車安全心存疑慮，交通部與財團法人車輛安全審驗中心，今天到台南永康區總盈汽車公司參觀，了解國內遊覽車車體組裝情形。總盈汽車公司總經理呂文瑞表示，沒辦法領牌、上路的才叫「拼裝車」，飛機和101大樓也是一塊一塊組裝上去的，施工是否完善才是重點，只要在骨架結構材質挑選嚴謹、工法精細到位、銲接、防鏽嚴格把關，使用15至20年都不是問題，也不會在車禍時輕易解體。

車輛安全審驗中心執行長周維果表示，國內的大客車工業已不是單純的車身打造，應該正名為車體組裝製造業。相關法規與日俱進，最早期車輛規格對大客車只有長、寬、高、重量等要求，現在已有56項相關安全法規，不只與世界接軌，甚至有部分法規是獨一無二的，例如日本大客車本來沒有安全門的設計，經台灣業者推薦後才使用。

台灣也是導入歐盟車身結構強度標準的第一個國家，經過交通部近年來的協助輔導，民國97年以後出廠的車輛，基本上都已符合世界上最嚴格的車身結構強度法規。

呂文瑞指出，車體如果施工精細、做好防鏽等細節，使用20年都沒有問題，但如果在焊接施工時沒有做好，讓空氣或水分跑進去，骨架可能2、3年後就開始腐蝕，所以應該從源頭做好控管，讓施工做得好、做得到位。而有關大客車車體愈高就愈不安全的說法，其實也不太正確。國內規定在3.5公尺以下，但歐美國家甚至可容許到3.8公尺，應該看的是車子的底盤架構，才能保障車子行駛得平穩、安全。