祭55萬獎學金搶人 香港城大向體育專才招手
香港城市大學來台招生，除了今年新開設獸醫學士學程外，更對體育專才祭出14萬元港幣（約55萬元台幣）要搶人才。（記者吳柏軒攝）
〔記者吳柏軒／台北報導〕體育專長注意！香港城市大學今天來台招生，除了祭出16萬元港幣（約64萬台幣）全額獎學金招收成績優秀學生外，今年更首推「優秀體育人才專項獎學金」，每年提供14萬元港幣，希望吸引曾代表國家出征海外的體育專業人才。
香港城大環球事務處副處長卓燕表示，城大在香港的大學聯合賽事中，已拿下8次的衛冕冠軍，而今年首推的「優秀體育人才專項獎學金」則希望招收擁有籃球、羽球、排球、桌球、網球、足球等專長的學生，若曾代表國家到國際賽事出征，每年可提供14萬元港幣的獎學金，約台幣55萬元，資格稍微不符的另也有2萬港幣的獎項可申請，目的就是希望讓校內人才更多元。
另，城大來台招生，每年預計招收國際學生200人，並延續過往祭出全額獎學金每年16萬港幣（約64萬元台幣）吸引頂尖學生。除全額獎學金，還有12萬港幣、6萬港幣等不同獎學金級距提供。而校內台灣學生約130人，幾乎都拿到獎學金補助，錄取的台生成績平均約學測71級分，2009年之前大多走商科領域，但近年來電子工程、創意媒體、科技工程等領域也人數漸多。
城大學術副校長任廣禹則說，今年更首度開辦全港唯一的獸醫學士學程，要以6年學制來培育一流的獸醫人才，預計招收10到12人，且該系也與美國最頂尖的獸醫領域學校－康乃爾大學合作，將來學生有機會赴美當交換生。
城大環球事務副校長程星也說，城大鼓勵學生出國交換，甚至還額外募款來資助學生的生活津貼，目前校內已有5成多學生曾出國，未來目標想達到6成5以上。如曾到荷蘭當交換學生的莊博涵，就領到2萬港幣的津貼，遇到同期一起赴荷蘭交換的台灣學生都投注羨慕眼光。
而今年從香港城大畢業的學生莊博涵就讀金融科系，已經回到台灣在外商公司上班，月薪破10萬元，比同樣金融領域的台灣大學生的薪資水平高約1.5倍，他認為，獲公司錄取除了英語能力強，還擁有突破框架、勇於嘗試，而且也具備國際移動力，能幫助公司解決問題。
香港城大四年級學生王長婷則說，當初獲得全額獎學金，而且在香港資源豐富，學期中的暑假更有許多到業界實習的機會，自己攻讀能源與環境領域，已去過外商公司研究光觸媒技術開發，認為在港念書，將來更有機會加入大型國際環境顧問公司，到世界各地工作。
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標題：祭55萬獎學金搶人 香港城大向體育專才招手
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