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她是吉他社長又精通韓語 做了這樣的選擇…

2017-02-21  15:45

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市鼓山高中3年級學生李季柔，是從該校國中部直升，並進入第二外語語文資優班，精通韓語的她，學生全方位，不僅擔任吉他社長及主唱，也是學校禮賓大使與模範生。

李季柔認為，在鼓山高中直升，有助熟悉學校環境並節省通勤時間，當然更要懂得時間管理，才能全方位學習，她希望以64級分、校排1％的成績，透過繁星計畫進入政治大學就讀。

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  • 就讀高雄市鼓山高中3年級的李季柔（左二），擅長時間管理、全方位學習。（記者洪定宏攝）

    就讀高雄市鼓山高中3年級的李季柔（左二），擅長時間管理、全方位學習。（記者洪定宏攝）

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