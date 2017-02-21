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放下拳頭扛鋤頭 他種無毒有機菜助弱勢

不少跟周清旭買過菜的婆婆媽媽及大學生們，紛紛主動幫他宣傳這處現採的無毒有機蔬菜菜園！（記者黃建華攝）

2017-02-21  15:28

〔記者黃建華／高雄報導〕浪子回頭不嫌晚！高雄市楠梓區高雄大學旁有一塊占地約200多坪的自耕農地，年少時外號「老虎」、喜歡逞凶鬥狠的55歲周清旭，受到台東陳樹菊賣菜捐建圖書館的啟發，近年扛起鋤頭於父親留下的一畝田，種起無毒有機蔬菜，不問時價、隨緣賣給一些婆婆媽媽和學生，部分的菜則免費提供給附近單親或弱勢家庭。這處菜園內，蝶鳥飛舞，被網友稱為北高雄的「愛心農場」。

專門提供愛心便宜「現採菜」的菜農周清旭，年少時好勝鬥狠，外號「老虎」，家中排行長子，單身的他，如今雙手長滿粗繭，談起年少蠢事透露些許悵然；高中輟學後常蹺家，在部隊服役時常以下犯上，大錯不犯卻小錯不斷，一言不合就動拳腳。他笑著說，年少再狠，無助時也會騎著機車，到楠梓附近的漁港望海，借酒消愁灑下男兒淚。

踏出社會後，民國89年至97年間，周清旭在高雄港當碼頭工人，偶然間看到台東「愛心菜商陳樹菊捐錢建圖書館」的善心新聞，心想自己好手好腳，浪子回頭不嫌晚，周清旭當下決定返家務農，將拳頭換鋤頭，利用父親遺留半荒廢的祖地，改自耕「無農藥有機蔬菜園」；赤腳扛著一桶一桶的地下水灌溉蔬菜當健身，日出而做，日落而息，看著菜苗熟成採收，成了「老虎」菜農周清旭的生活最大樂趣。

最近蔬菜多已收耕，但周清旭笑著說，自己不熟網路行銷，更不懂臉書；他不以賺錢為目的，只希望讓大家分享健康無毒有機蔬菜，他現場採收的有機大陸妹、皇帝豆、萵苣、玉米、辣椒、番茄、青蔥、地瓜葉等果菜均隨緣價。

不少跟他買過菜的客人及大學生們，紛紛主動在網路為他分享周清旭「愛心農場」裡的無毒有機蔬菜，並說：「怎麼會這麼便宜？感覺自己賺到了！」周清旭說，他並不在意果菜時價，健康開心最重要！也希望能幫助更多需要幫助的人。周清旭除了每日以愛心灌溉整理這處菜園外，也常幫助附近單親或弱勢家庭免費來此取菜。浪子回頭，傳為地方美談。

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  • 受陳樹菊行善啟發，外號「老虎」的周清旭返鄉種起無毒有機菜隨緣賣，也捐助弱勢，被網友稱為北高雄「愛心農場」。（記者黃建華攝）

    受陳樹菊行善啟發，外號「老虎」的周清旭返鄉種起無毒有機菜隨緣賣，也捐助弱勢，被網友稱為北高雄「愛心農場」。（記者黃建華攝）

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相關關鍵字： 周清旭 幫助弱勢 愛心農場 有機蔬菜 浪子回頭
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