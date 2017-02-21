放下拳頭扛鋤頭 他種無毒有機菜助弱勢
不少跟周清旭買過菜的婆婆媽媽及大學生們，紛紛主動幫他宣傳這處現採的無毒有機蔬菜菜園！（記者黃建華攝）
〔記者黃建華／高雄報導〕浪子回頭不嫌晚！高雄市楠梓區高雄大學旁有一塊占地約200多坪的自耕農地，年少時外號「老虎」、喜歡逞凶鬥狠的55歲周清旭，受到台東陳樹菊賣菜捐建圖書館的啟發，近年扛起鋤頭於父親留下的一畝田，種起無毒有機蔬菜，不問時價、隨緣賣給一些婆婆媽媽和學生，部分的菜則免費提供給附近單親或弱勢家庭。這處菜園內，蝶鳥飛舞，被網友稱為北高雄的「愛心農場」。
專門提供愛心便宜「現採菜」的菜農周清旭，年少時好勝鬥狠，外號「老虎」，家中排行長子，單身的他，如今雙手長滿粗繭，談起年少蠢事透露些許悵然；高中輟學後常蹺家，在部隊服役時常以下犯上，大錯不犯卻小錯不斷，一言不合就動拳腳。他笑著說，年少再狠，無助時也會騎著機車，到楠梓附近的漁港望海，借酒消愁灑下男兒淚。
踏出社會後，民國89年至97年間，周清旭在高雄港當碼頭工人，偶然間看到台東「愛心菜商陳樹菊捐錢建圖書館」的善心新聞，心想自己好手好腳，浪子回頭不嫌晚，周清旭當下決定返家務農，將拳頭換鋤頭，利用父親遺留半荒廢的祖地，改自耕「無農藥有機蔬菜園」；赤腳扛著一桶一桶的地下水灌溉蔬菜當健身，日出而做，日落而息，看著菜苗熟成採收，成了「老虎」菜農周清旭的生活最大樂趣。
最近蔬菜多已收耕，但周清旭笑著說，自己不熟網路行銷，更不懂臉書；他不以賺錢為目的，只希望讓大家分享健康無毒有機蔬菜，他現場採收的有機大陸妹、皇帝豆、萵苣、玉米、辣椒、番茄、青蔥、地瓜葉等果菜均隨緣價。
不少跟他買過菜的客人及大學生們，紛紛主動在網路為他分享周清旭「愛心農場」裡的無毒有機蔬菜，並說：「怎麼會這麼便宜？感覺自己賺到了！」周清旭說，他並不在意果菜時價，健康開心最重要！也希望能幫助更多需要幫助的人。周清旭除了每日以愛心灌溉整理這處菜園外，也常幫助附近單親或弱勢家庭免費來此取菜。浪子回頭，傳為地方美談。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 印度當紅女星遭挾持2小時 被輪姦拍裸照
- 「葛葛饒命..」 隔壁傳來淒慘叫床聲 網友：她快死了
- 禽場加設圍網 補助374場
- 吳斯懷率眾圍立院 自爆：洪秀柱要我別拿黨旗
- 海軍敦睦遠航訓練支隊 本週起開放參觀
- 〈愛情隨堂考〉溝通不良 戀情告急中
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 法撲殺60萬隻鴨禽 農業部長：不排除全面撲殺
- 遭轟拜金當小三 關之琳：難道不能是他貪我名氣？
- 越來越難騙！車手被匯1元惡整 帳戶凍結還判刑
- 不用恭喜我！舒淇自揭「懷孕真相」
- 內城長者健康管理 舉手環免費送
- 成也洋將敗也洋將 台銀剩一線生機
- （影音）人家不行惹～KID慶生趴 許維恩人肉禮物喊「極限了啦」
- 江蕙大讚友神了！歌神這樣邀二姊開麥
- 自由談》剛好無助的鹹魚，期待翻身？
- 蝶戀花翻覆33死 現職司機：曾連續上班一個月
- 經典賽》南韓遭讀賣巨人完封 日媒：史上最弱？
- 美國人最有好感的國家... 台灣大贏中國！
- 凶殘家暴男 半年連砍妻舅與岳父 重判9年
- 雙北電子遊戲場往宜蘭移動？ 縣府：從嚴管控
- NBA》曾保證留表弟卻交易 國王總管稱仍愛他...
- 「八百壯士」圍立院 國防部：盼冷靜以對
- 等了11年 國三將增北土城交流道
- 東商桃花心枯木 插翅重生
- 續推軍常服繡團章 已繡臂章免拆
- （嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網
- 金正男兒認父屍？ 大馬衛生部長回應....
- 東區挖破水管 10萬戶停限水36小時
- 禁運宰第4天 超市雞肉折扣減
- 盜伐市價14萬牛樟 重罰148萬
- 砸車窗竊信用卡 一夜狂盜刷近萬菸酒還沒享用 就吃免錢飯
- MLB》遭洋基嘲諷 公道伯力挺畢坦西斯：他是球隊MVP
- 川普新任安全顧問 波灣戰爭帶9人擊潰80人部隊
- 發展石岡農作新特色 農友推廣種植銀耳、黑木耳
- 清水衛生所海砂屋 建物老舊待重建
- 〈旅遊的滋味〉山中的翡翠藍寶石
- 法操》被警方沒收的藍寶堅尼，為什麼只能銷毀呢？
- 虛擬女神「EGOIST」3月襲台 走出500吋螢幕會台粉
- 一日遊早出晚歸 雙駕駛制228連假前上路
標題：放下拳頭扛鋤頭 他種無毒有機菜助弱勢
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email