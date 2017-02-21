南市禽場疫情訪視結束 未再發現疫情
2017-02-21 15:01
〔記者王涵平／台南報導〕南市所有禽場訪視昨日完成，疫情調查結果均無異常狀況。
動保處長吳名彬處表示，2月17日起展開連續3天的禽場訪視工作，訪視人員皆提升防護措施，以N95口罩取代平面口罩，穿著防護衣、鞋套等著裝進入禽場，對禽隻外觀、活力、進食及飲水情形進行檢視並拍照紀錄，了解場內有無異常狀況，以防止養禽場存有潛在疫情，及調查場內各項防疫設施，並提供南市所有養禽場消毒水，要求加強場內自衛防疫避免疫情發生，1175場訪視皆未有禽流感疫情發現。
吳名彬表示，2週後再次啟動第2輪全面性調查，預計在3個月內持續密集監控，即時掌握本市養禽場禽隻健康狀況，以防止禽流感疫情再度發生。
南市H5N6案例場的周邊5公里內共計有56場養禽場需進行監測採樣，吳名彬表示，已於2月16日完成全數採樣56場，檢驗結果於2月19日出爐，目前56場禽場檢驗結果均為陰性，並將於下週起開始進入第2次採樣監測。
動保處呼籲，週四將有一波冷氣團報到，且會持續溼冷至下週一，養禽業者應做好安全飼養的標準作業程序，並加強落實生物安全防疫消毒，才能讓禽隻免疫力不降低及防止病原入侵場內。有異常應立即通報防疫機關。
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